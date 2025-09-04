https://ria.ru/20250904/senator-2039584971.html

В Совфеде прокомментировали заявление Трампа о заговоре России, КНР и КНДР

В Совфеде прокомментировали заявление Трампа о заговоре России, КНР и КНДР - РИА Новости, 04.09.2025

В Совфеде прокомментировали заявление Трампа о заговоре России, КНР и КНДР

Первый зампред комитета СФ по международным делам Андрей Денисов, комментируя РИА Новости на ВЭФ-2025 слова лидера США Дональда Трампа о якобы "заговоре"... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T09:39:00+03:00

2025-09-04T09:39:00+03:00

2025-09-04T09:39:00+03:00

в мире

сша

россия

китай

дональд трамп

андрей денисов

си цзиньпин

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038508083_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_61c7e79c6bacd795ef8b1dbaf4093241.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Первый зампред комитета СФ по международным делам Андрей Денисов, комментируя РИА Новости на ВЭФ-2025 слова лидера США Дональда Трампа о якобы "заговоре" России, Китая и КНДР, отметил, что президент Соединенных Штатов наделен своеобразным чувством юмора. Трамп ранее обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США. Российские власти отвергли идею о том, что кто-то устраивает "заговоры". "Что касается высказываний Трампа, мы это поняли как шутку. Трамп - человек со своеобразным чувством юмора, но во всяком случае он им наделен в достатке. Это не более чем шутка", - сказал Денисов. Он также отметил, что лидер США часто называет друзьями председателем КНР Си Цзиньпина, президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. "То, что он обратился фактически заочно к Си Цзиньпину с тем, чтобы тот передал приветы Путину и Ким Чен Ыну, честно говоря, я здесь ничего плохого не вижу, скорее наоборот. Если связь между лидерами будет, то и общая обстановка здоровее будет", - добавил сенатор. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250903/tramp-2039246012.html

https://ria.ru/20250904/putin-2039501263.html

сша

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, китай, дональд трамп, андрей денисов, си цзиньпин, дальневосточный федеральный университет