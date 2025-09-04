https://ria.ru/20250904/senator-2039584971.html
В Совфеде прокомментировали заявление Трампа о заговоре России, КНР и КНДР
В Совфеде прокомментировали заявление Трампа о заговоре России, КНР и КНДР - РИА Новости, 04.09.2025
В Совфеде прокомментировали заявление Трампа о заговоре России, КНР и КНДР
2025-09-04
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Первый зампред комитета СФ по международным делам Андрей Денисов, комментируя РИА Новости на ВЭФ-2025 слова лидера США Дональда Трампа о якобы "заговоре" России, Китая и КНДР, отметил, что президент Соединенных Штатов наделен своеобразным чувством юмора. Трамп ранее обвинил Россию, Китай и КНДР в планировании "заговора" против США. Российские власти отвергли идею о том, что кто-то устраивает "заговоры". "Что касается высказываний Трампа, мы это поняли как шутку. Трамп - человек со своеобразным чувством юмора, но во всяком случае он им наделен в достатке. Это не более чем шутка", - сказал Денисов. Он также отметил, что лидер США часто называет друзьями председателем КНР Си Цзиньпина, президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. "То, что он обратился фактически заочно к Си Цзиньпину с тем, чтобы тот передал приветы Путину и Ким Чен Ыну, честно говоря, я здесь ничего плохого не вижу, скорее наоборот. Если связь между лидерами будет, то и общая обстановка здоровее будет", - добавил сенатор. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
