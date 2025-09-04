https://ria.ru/20250904/samolet-2039781022.html

В аэропортах Тамбова и Волгограда ввели временные ограничения

В аэропортах Тамбова и Волгограда ввели временные ограничения - РИА Новости, 04.09.2025

В аэропортах Тамбова и Волгограда ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Тамбова, сообщил представитель Росавиации. РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T21:02:00+03:00

2025-09-04T21:02:00+03:00

2025-09-04T21:05:00+03:00

тамбов

волгоград

донской

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Тамбова, сообщил представитель Росавиации."Аэропорты Волгоград, Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении представителя в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250903/samolet-2039302324.html

тамбов

волгоград

донской

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тамбов, волгоград, донской, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия