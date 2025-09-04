https://ria.ru/20250904/samolet-2039781022.html
В аэропортах Тамбова и Волгограда ввели временные ограничения
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Волгограда и Тамбова, сообщил представитель Росавиации."Аэропорты Волгоград, Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении представителя в Telegram-канале.
