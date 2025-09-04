https://ria.ru/20250904/rshb-2039542764.html

В РСХБ оценили потенциал рынка дикоросов в ДФО

В РСХБ оценили потенциал рынка дикоросов в ДФО - РИА Новости, 04.09.2025

В РСХБ оценили потенциал рынка дикоросов в ДФО

Дальневосточный федеральный округ (ДФО) может приносить порядка 3 миллионов тонн дикорастущих орехов, ягод и грибов в год, сейчас рынок на ранней стадии... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T04:54:00+03:00

2025-09-04T04:54:00+03:00

2025-09-04T04:54:00+03:00

экономика

приморский край

хабаровский край

казахстан

россельхозбанк

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум (вэф)

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000516279_0:378:2705:1899_1920x0_80_0_0_4a51822962245c2ad61b4c5cc50ec6c3.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Дальневосточный федеральный округ (ДФО) может приносить порядка 3 миллионов тонн дикорастущих орехов, ягод и грибов в год, сейчас рынок на ранней стадии формирования, рассказали РИА Новости на ВЭФ-2025 в центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка (ЦОЭ РСХБ) "В течение календарного года без вреда для экологии на территории субъектов ДФО можно собирать до 3 миллионов тонн орехов, ягод, грибов и других дикоросов. Сейчас рынок находится на ранней стадии формирования, и можно в целом рассматривать его как большой, амбициозный проект", - считает заместитель руководителя ЦОЭ РСХБ Олег Князьков. Он отметил, что важным эффектом от развития рынка станет вовлечение большинства населения сельских территорий ДФО, что сформирует дополнительный источник дохода. Также в РСХБ подчеркнули, что на ДФО приходится около 40% от всероссийского потенциала рынка дикоросов, что эквивалентно 600 миллиардов рублей. По данным банка, наибольшие запасы дикорастущих ресурсов в ДФО сосредоточены в Приморском крае, где растет больше 1,8 миллиона гектаров кедровых лесов. Хабаровский край занимает второе место по значимости. Запасы кедрового ореха в регионе составляют порядка 530 тысяч гектаров. Оба региона также активно формируют сбор папоротника, грибов и лимонника. Эксперты ЦОЭ РСХБ выделяют несколько факторов для ускорения формирования рынка дикоросов. Один из них - это внедрение информационных технологий для мониторинга и поиска подходящих мест для сбора. Также формирование инфраструктуры для первичного сбора и последующей переработки урожая в варенья, повидла, джемы и так далее для повышения маржинальности. По словам РСХБ, рынок дикоросов также имеет экспортный потенциал, поскольку спрос на российские дикорастущие ресурсы стабильно высок в Казахстане и Китае. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240904/putin--1970549341.html

https://ria.ru/20240903/vef-1970115601.html

https://ria.ru/20240906/vef-1970953687.html

приморский край

хабаровский край

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, приморский край, хабаровский край, казахстан, россельхозбанк, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), вэф-2025