Россия призвала Азербайджан освободить задержанных россиян - РИА Новости, 04.09.2025
05:51 04.09.2025
Россия призвала Азербайджан освободить задержанных россиян
Москва считает, что освобождение Баку задержанных россиян стало бы важным шагом на пути к нормализации отношений между Россией и Азербайджаном, заявила... РИА Новости, 04.09.2025
азербайджан
россия
баку
дмитрий песков
мария захарова
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Москва считает, что освобождение Баку задержанных россиян стало бы важным шагом на пути к нормализации отношений между Россией и Азербайджаном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Подчеркиваем: освобождение российских граждан является важным шагом на пути к нормализации в отношениях между Россией и Азербайджаном", - сказала она в ходе брифинга на полях ВЭФ, отвечая на вопрос РИА Новости. Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.
азербайджан
россия
баку
азербайджан, россия, баку, дмитрий песков, мария захарова, вэф-2025
Азербайджан, Россия, Баку, Дмитрий Песков, Мария Захарова, ВЭФ-2025
Мария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Мария Захарова. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Москва считает, что освобождение Баку задержанных россиян стало бы важным шагом на пути к нормализации отношений между Россией и Азербайджаном, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Подчеркиваем: освобождение российских граждан является важным шагом на пути к нормализации в отношениях между Россией и Азербайджаном", - сказала она в ходе брифинга на полях ВЭФ, отвечая на вопрос РИА Новости.
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Россия направила запрос на посещение задержанных в Азербайджане россиян
05:46
Власти Азербайджана 30 июня безосновательно задержали семь человек в агентстве Sputnik Азербайджан, входящем в состав медиагруппы "Россия сегодня". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly. Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных журналистов, отметил он. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Баку никогда не предъявлял претензий ни к офису Sputnik Азербайджан, ни к работе журналистов. Меры против агентства, по ее словам, сейчас продиктованы другими соображениями.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Захарова предупредила тех, кто хочет испортить отношения Москвы и Баку
2 июля, 09:10
 
АзербайджанРоссияБакуДмитрий ПесковМария ЗахароваВЭФ-2025
 
 
