Путин поблагодарил Китай за безвизовый режим для россиян
Путин поблагодарил власти КНР за решение о безвизовом режиме для россиян
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун проводят встречу на полях Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин и член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун проводят встречу на полях Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил китайское руководство за принятое решение о безвизовом режиме для россиян.
Во время встречи с членом политбюро ЦК КПК, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном Путин отметил, что решение КНР об отмене виз для россиян является очень значимым.
"У нас просто много было вопросов с председателем (КНР Си Цзиньпином - ред.) и мы как-то не добрались до этой темы. Я бы вас очень просил передать ему самые наилучшие пожелания и слова благодарности за это решение, потому что оно носит нерядовой характер, оно касается, просто без всякого преувеличения, сотен тысяч, если не миллионов наших граждан", - сказал Путин.