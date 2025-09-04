https://ria.ru/20250904/rezhim-2039745772.html

Путин поблагодарил Китай за безвизовый режим для россиян

Путин поблагодарил Китай за безвизовый режим для россиян

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил китайское руководство за принятое решение о безвизовом режиме для россиян.Во время встречи с членом политбюро ЦК КПК, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном Путин отметил, что решение КНР об отмене виз для россиян является очень значимым."У нас просто много было вопросов с председателем (КНР Си Цзиньпином - ред.) и мы как-то не добрались до этой темы. Я бы вас очень просил передать ему самые наилучшие пожелания и слова благодарности за это решение, потому что оно носит нерядовой характер, оно касается, просто без всякого преувеличения, сотен тысяч, если не миллионов наших граждан", - сказал Путин.

