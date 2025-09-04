Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил Китай за безвизовый режим для россиян
18:18 04.09.2025 (обновлено: 18:29 04.09.2025)
Путин поблагодарил Китай за безвизовый режим для россиян
Путин поблагодарил Китай за безвизовый режим для россиян - РИА Новости, 04.09.2025
Путин поблагодарил Китай за безвизовый режим для россиян
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил китайское руководство за принятое решение о безвизовом режиме для россиян. РИА Новости, 04.09.2025
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
всекитайское собрание народных представителей
в мире
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил китайское руководство за принятое решение о безвизовом режиме для россиян.Во время встречи с членом политбюро ЦК КПК, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном Путин отметил, что решение КНР об отмене виз для россиян является очень значимым."У нас просто много было вопросов с председателем (КНР Си Цзиньпином - ред.) и мы как-то не добрались до этой темы. Я бы вас очень просил передать ему самые наилучшие пожелания и слова благодарности за это решение, потому что оно носит нерядовой характер, оно касается, просто без всякого преувеличения, сотен тысяч, если не миллионов наших граждан", - сказал Путин.
Новости
китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей, в мире
Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Всекитайское собрание народных представителей, В мире
Путин поблагодарил Китай за безвизовый режим для россиян

Путин поблагодарил власти КНР за решение о безвизовом режиме для россиян

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун проводят встречу на полях Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун проводят встречу на полях Восточного экономического форума во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил китайское руководство за принятое решение о безвизовом режиме для россиян.
Во время встречи с членом политбюро ЦК КПК, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном Путин отметил, что решение КНР об отмене виз для россиян является очень значимым.
"У нас просто много было вопросов с председателем (КНР Си Цзиньпином - ред.) и мы как-то не добрались до этой темы. Я бы вас очень просил передать ему самые наилучшие пожелания и слова благодарности за это решение, потому что оно носит нерядовой характер, оно касается, просто без всякого преувеличения, сотен тысяч, если не миллионов наших граждан", - сказал Путин.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
"Что-то новенькое". Каллас дерзко высказалась о России и Китае
Вчера, 16:30
 
КитайРоссияВладимир ПутинСи ЦзиньпинВсекитайское собрание народных представителей
 
 
