В Совфеде оценили возможность продления безвизового режима с Китаем
2025-09-04T06:41:00+03:00
2025-09-04T06:41:00+03:00
2025-09-04T09:38:00+03:00
китай
россия
владивосток
андрей денисов
совет федерации рф
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039584636_0:0:3493:1965_1920x0_80_0_0_33be5989686f891f92523e89a7ce1d73.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Введение Китаем безвизового режима для граждан России - это серьезный шаг, спустя год он может быть продлен, поделился мнением в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025 первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов. "Для того его (безвизовый режим - ред.) и ввели на год, чтобы посмотреть, что будет дальше. Я думаю, что да. У меня, честно говоря, не возникает сомнений, что наши китайские друзья имели основание пойти на этот достаточно серьезный шаг", - сказал Денисов, отвечая на вопрос о том, может ли КНР продлить безвизовый режим для россиян. По словам сенатора, введение безвизового режима - это серьезный шаг для китайских партнеров. Он напомнил, что у России тоже есть безвизовый режим с Китаем, но он только групповой. "Количество участников таких групп всегда было разным, в последнее время оно опустилось до 5-3. Но наши китайские партнеры говорят, что оптимально было бы вообще два, потому что зачастую к таким путешествиям готовы семейные пары", - отметил Денисов. Первый зампред комитета СФ по международным делам подчеркнул важность появления возможности у семейных пар из Китая без виз приезжать в Россию. "В Китае есть целый слой людей, которые уже закончили активную трудовую деятельность, имеют какие-то накопления и желают посмотреть на нашу страну, она всегда вызывала интерес. Вот такие, наверное, шаги в этом направлении будут предприняты", - добавил он. Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
китай, россия, владивосток, андрей денисов, совет федерации рф, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Китай, Россия, Владивосток, Андрей Денисов, Совет Федерации РФ, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Введение Китаем безвизового режима для граждан России - это серьезный шаг, спустя год он может быть продлен, поделился мнением в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025 первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.
"Для того его (безвизовый режим - ред.) и ввели на год, чтобы посмотреть, что будет дальше. Я думаю, что да. У меня, честно говоря, не возникает сомнений, что наши китайские друзья имели основание пойти на этот достаточно серьезный шаг", - сказал Денисов
, отвечая на вопрос о том, может ли КНР
продлить безвизовый режим для россиян.
По словам сенатора, введение безвизового режима - это серьезный шаг для китайских партнеров. Он напомнил, что у России
тоже есть безвизовый режим с Китаем, но он только групповой.
"Количество участников таких групп всегда было разным, в последнее время оно опустилось до 5-3. Но наши китайские партнеры говорят, что оптимально было бы вообще два, потому что зачастую к таким путешествиям готовы семейные пары", - отметил Денисов.
Первый зампред комитета СФ по международным делам подчеркнул важность появления возможности у семейных пар из Китая без виз приезжать в Россию.
"В Китае есть целый слой людей, которые уже закончили активную трудовую деятельность, имеют какие-то накопления и желают посмотреть на нашу страну, она всегда вызывала интерес. Вот такие, наверное, шаги в этом направлении будут предприняты", - добавил он.
Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке
на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.