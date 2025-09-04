https://ria.ru/20250904/regiony-2039527393.html

В МВД назвали регионы, где меньше всего нарушали ПДД

Меньше всего водителей, нарушающих правила дорожного движения, в 2024 году зафиксировано в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе и в Еврейской РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T01:41:00+03:00

россия

ненецкий автономный округ

чукотский автономный округ

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Меньше всего водителей, нарушающих правила дорожного движения, в 2024 году зафиксировано в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе и в Еврейской автономной области, следует из статистических данных МВД РФ, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно этим данным, в 2024 году меньше всего нарушали ПДД водители из Ненецкого автономного округа, зафиксировано всего 2827 правонарушений. Немного больше водителей-нарушителей зафиксировано в Чукотском автономном округе – 3074. В Еврейской автономной области за прошлый год нарушили ПДД более 16 тысяч водителей. В республике Марий Эл и в Магаданской области зафиксировали чуть больше 18 тысяч нарушителей. Ранее РИА Новости со ссылкой на статистические данные МВД РФ передавало, что всего в России в 2024 году зафиксировано свыше 11,8 миллиона водителей, нарушивших правила дорожного движения. Больше всего водители нарушали ПДД в Москве (более 1,16 миллиона), Подмосковье (1,14 миллиона) и Дагестане (516 тысяч). При этом Центральный федеральный округ стал лидером среди округов по числу нарушителей - 3,4 миллиона таких водителей.

2025

