Путин объявил об ответных мерах на решение Китая о безвизовом режиме
18:20 04.09.2025 (обновлено: 18:42 04.09.2025)
Путин объявил об ответных мерах на решение Китая о безвизовом режиме
Путин объявил об ответных мерах на решение Китая о безвизовом режиме - РИА Новости, 04.09.2025
Путин объявил об ответных мерах на решение Китая о безвизовом режиме
Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.
китай
владимир путин
россия
си цзиньпин
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян.Путин в ходе встречи на полях ВЭФ с членом политбюро ЦК КПК, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном поблагодарил руководство Китая за решение о безвизовом режиме для россиян."Просил бы передать руководству Китайской Народной республики и нашему другу, председателю Си Цзиньпину, что, безусловно, Россия на этот дружеский акт ответит зеркально, мы сделаем то же самое", - сказал президент РФ.
китай
россия
китай, владимир путин, россия, си цзиньпин
Китай, Владимир Путин, Россия, Си Цзиньпин
Путин объявил об ответных мерах на решение Китая о безвизовом режиме

Путин: Россия в ответ на введение Китаем безвизового режима сделает то же самое

Президент РФ Владимир Путин и член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. 4 сентября 2025
Президент РФ Владимир Путин и член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. 4 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. 4 сентября 2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.
Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян.
Путин в ходе встречи на полях ВЭФ с членом политбюро ЦК КПК, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном поблагодарил руководство Китая за решение о безвизовом режиме для россиян.
"Просил бы передать руководству Китайской Народной республики и нашему другу, председателю Си Цзиньпину, что, безусловно, Россия на этот дружеский акт ответит зеркально, мы сделаем то же самое", - сказал президент РФ.
Президент РФ Владимир Путин и член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун проводят встречу на полях Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Путин поблагодарил Китай за безвизовый режим для россиян
КитайВладимир ПутинРоссияСи Цзиньпин
 
 
Заголовок открываемого материала