https://ria.ru/20250904/putin-2039746498.html

Путин объявил об ответных мерах на решение Китая о безвизовом режиме

Путин объявил об ответных мерах на решение Китая о безвизовом режиме - РИА Новости, 04.09.2025

Путин объявил об ответных мерах на решение Китая о безвизовом режиме

Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T18:20:00+03:00

2025-09-04T18:20:00+03:00

2025-09-04T18:42:00+03:00

китай

владимир путин

россия

си цзиньпин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039748619_0:0:3149:1771_1920x0_80_0_0_0a09beb55f3b26f57b00a261a80dee55.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян.Путин в ходе встречи на полях ВЭФ с членом политбюро ЦК КПК, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном поблагодарил руководство Китая за решение о безвизовом режиме для россиян."Просил бы передать руководству Китайской Народной республики и нашему другу, председателю Си Цзиньпину, что, безусловно, Россия на этот дружеский акт ответит зеркально, мы сделаем то же самое", - сказал президент РФ.

https://ria.ru/20250904/rezhim-2039745772.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, владимир путин, россия, си цзиньпин