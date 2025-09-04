Путин объявил об ответных мерах на решение Китая о безвизовом режиме
Путин: Россия в ответ на введение Китаем безвизового режима сделает то же самое
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. 4 сентября 2025
Президент РФ Владимир Путин и член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. 4 сентября 2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия аналогичным образом ответит на дружеское решение властей Китая ввести безвизовый режим для россиян, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.
Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян.
Путин в ходе встречи на полях ВЭФ с членом политбюро ЦК КПК, заместителем председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном поблагодарил руководство Китая за решение о безвизовом режиме для россиян.
"Просил бы передать руководству Китайской Народной республики и нашему другу, председателю Си Цзиньпину, что, безусловно, Россия на этот дружеский акт ответит зеркально, мы сделаем то же самое", - сказал президент РФ.