Путин встретился с премьером Монголии на ВЭФ
Путин встретился с премьером Монголии Занданшатаром на полях юбилейного ВЭФ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке
О. РУССКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг на полях юбилейного Восточного экономического форума встретился с премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее на полях ВЭФ российский лидер встретился с премьер-министром Лаоса Сонесаем Сипхандоном.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что вместе с Путиным в пленарном заседании ВЭФ примут участие премьер Лаоса, премьер-министр Монголии и член Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
