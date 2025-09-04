https://ria.ru/20250904/putin-2039727429.html

Путин встретился с премьером Монголии на ВЭФ

Путин встретился с премьером Монголии на ВЭФ - РИА Новости, 04.09.2025

Путин встретился с премьером Монголии на ВЭФ

Президент России Владимир Путин в четверг на полях юбилейного Восточного экономического форума встретился с премьер-министром Монголии Гомбожавыном... РИА Новости, 04.09.2025

О. РУССКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг на полях юбилейного Восточного экономического форума встретился с премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее на полях ВЭФ российский лидер встретился с премьер-министром Лаоса Сонесаем Сипхандоном.Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что вместе с Путиным в пленарном заседании ВЭФ примут участие премьер Лаоса, премьер-министр Монголии и член Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

