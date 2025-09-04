Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился с премьером Монголии на ВЭФ - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 04.09.2025 (обновлено: 17:40 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/putin-2039727429.html
Путин встретился с премьером Монголии на ВЭФ
Путин встретился с премьером Монголии на ВЭФ - РИА Новости, 04.09.2025
Путин встретился с премьером Монголии на ВЭФ
Президент России Владимир Путин в четверг на полях юбилейного Восточного экономического форума встретился с премьер-министром Монголии Гомбожавыном... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T17:25:00+03:00
2025-09-04T17:40:00+03:00
монголия
россия
лаос
юрий ушаков
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039731160_0:80:3184:1871_1920x0_80_0_0_3d4dfc540136981cc498b197f364ef89.jpg
О. РУССКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг на полях юбилейного Восточного экономического форума встретился с премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее на полях ВЭФ российский лидер встретился с премьер-министром Лаоса Сонесаем Сипхандоном.Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что вместе с Путиным в пленарном заседании ВЭФ примут участие премьер Лаоса, премьер-министр Монголии и член Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/otnosheniya-2039713691.html
монголия
россия
лаос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039731160_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_06467757bf48d6dc298de63c72d5e8be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
монголия, россия, лаос, юрий ушаков, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Монголия, Россия, Лаос, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Путин встретился с премьером Монголии на ВЭФ

Путин встретился с премьером Монголии Занданшатаром на полях юбилейного ВЭФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке
Читать ria.ru в
Дзен
О. РУССКИЙ, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг на полях юбилейного Восточного экономического форума встретился с премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее на полях ВЭФ российский лидер встретился с премьер-министром Лаоса Сонесаем Сипхандоном.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что вместе с Путиным в пленарном заседании ВЭФ примут участие премьер Лаоса, премьер-министр Монголии и член Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Лаоса Сонесай Сипхандон во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. 4 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Путин рассказал об отношениях России и Лаоса
Вчера, 16:42
 
МонголияРоссияЛаосЮрий УшаковВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала