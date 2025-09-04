Рейтинг@Mail.ru
Премьер Лаоса передал Путину теплый привет от президента
16:25 04.09.2025 (обновлено: 17:50 04.09.2025)
Премьер Лаоса передал Путину теплый привет от президента
Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон на встрече с главой России Владимиром Путиным передал ему привет от президента страны и приглашение посетить Лаос с... РИА Новости, 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон на встрече с главой России Владимиром Путиным передал ему привет от президента страны и приглашение посетить Лаос с визитом."Пользуясь этой возможностью, я хотел бы передать вам теплый привет от президента Лаосской народно-демократической республики Тхонглуна Сисулита, а также его приглашение в ваш адрес посетить Лаос в удобное для вас время", - сказал Сипхандон на полях ВЭФ.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что вместе с Путиным в пленарном заседании ВЭФ примут участие премьер Лаоса, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и член Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
лаос, в мире, россия, владимир путин, тхонглун сисулит
Лаос, В мире, Россия, Владимир Путин, Тхонглун Сисулит
Президент РФ Владимир Путин и президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи в Москве. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон на встрече с главой России Владимиром Путиным передал ему привет от президента страны и приглашение посетить Лаос с визитом.
"Пользуясь этой возможностью, я хотел бы передать вам теплый привет от президента Лаосской народно-демократической республики Тхонглуна Сисулита, а также его приглашение в ваш адрес посетить Лаос в удобное для вас время", - сказал Сипхандон на полях ВЭФ.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что вместе с Путиным в пленарном заседании ВЭФ примут участие премьер Лаоса, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и член Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Премьер Лаоса заявил, что страна дорожит отношениями с Россией
Премьер Лаоса заявил, что страна дорожит отношениями с Россией
