Премьер Лаоса передал Путину теплый привет от президента

2025-09-04T16:25:00+03:00

2025-09-04T16:25:00+03:00

2025-09-04T17:50:00+03:00

лаос

в мире

россия

владимир путин

тхонглун сисулит

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон на встрече с главой России Владимиром Путиным передал ему привет от президента страны и приглашение посетить Лаос с визитом."Пользуясь этой возможностью, я хотел бы передать вам теплый привет от президента Лаосской народно-демократической республики Тхонглуна Сисулита, а также его приглашение в ваш адрес посетить Лаос в удобное для вас время", - сказал Сипхандон на полях ВЭФ.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что вместе с Путиным в пленарном заседании ВЭФ примут участие премьер Лаоса, премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар и член Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

