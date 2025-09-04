https://ria.ru/20250904/putin-2039708285.html

Путин встретился на полях ВЭФ с премьер-министрами Лаоса и Монголии

Путин встретился на полях ВЭФ с премьер-министрами Лаоса и Монголии - РИА Новости, 04.09.2025

Путин встретился на полях ВЭФ с премьер-министрами Лаоса и Монголии

Владимир Путин провел встречи на полях ВЭФ с премьер-министром Лаоса Сонексаем Сипхандоном, главой правительства Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и членом... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T18:19:00+03:00

2025-09-04T18:19:00+03:00

2025-09-04T21:50:00+03:00

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Владимир Путин провел встречи на полях ВЭФ с премьер-министром Лаоса Сонексаем Сипхандоном, главой правительства Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и членом политбюро ЦК КПК Ли Хунчжуном.Встреча с членом политбюро ЦК КПКПутин поблагодарил Пекин за решение о безвизовом режиме для россиян и пообещал ответить зеркально. По его словам, это поспособствует развитию бизнеса между странами. Член политбюро КПК, в свою очередь, отметил, что введение "безвиза" является важной политикой китайской дипломатии и отражает высокий уровень отношений с Москвой. Путин попросил его передать наилучшие пожелания и слова благодарности китайскому руководству и председателю КНР за теплый прием и организацию работы в Китае."Поздравить еще раз Китай с блестящим проведением ШОС, с теми инициативами, которые были выдвинуты председателем КНР. Они все, я уже сказал об этом, являются масштабными и своевременными", — отметил он. Встреча с главой правительства МонголииДо этого Путин провел встречу с Занданшатаром. Он назвал взаимодействие с Монголией одним из приоритетов России."Нелишним будет сказать о нашем общем прошлом, которое заложило хороший фундамент для развития наших отношений, в том числе и общем героическом прошлом, мы о нем хорошо знаем", — подчеркнул президент.Он поблагодарил премьера Монголии за теплый прием, оказанный ему во время визита в республику в прошлом году. Занданшатар, со своей стороны, призвал чтить подвиг советского народа в борьбе с фашизмом, отметив, что его победа стала надежной основной для сотрудничества между многими странами. Он также поздравил российского лидера с подписанием меморандума о строительстве газопровода "Сила Сибири — 2" и назвал его грандиозным проектом. Встреча с премьер-министром ЛаосаНа переговорах с Сипхандоном президент отметил, что отношения между Россией и Лаосом развиваются по всем ключевым направлениям, отдельно упомянув взаимодействие силовых структур. Он напомнил, что в этом году Москва и Вьентьян отмечают 65-летие установления дипломатических отношений.Путин выразил уверенность, что поездка во Владивосток станет полезной для Сипхандона, поскольку его собеседник хорошо знает Россию, хотя в качестве премьера посещает ее впервые. Тот, в свою очередь, подчеркнул, что Лаос дорожит отношениями дружбы и сотрудничества."Пользуясь этой возможностью, я хотел бы передать вам теплый привет от президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита, а также его приглашение в ваш адрес посетить Лаос в удобное для вас время", — сказал он.Сипхандон и Занданшатар вместе с Путиным примут участие в пленарном заседании ВЭФ. На нем также будет присутствовать член политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

