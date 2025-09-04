Рейтинг@Mail.ru
Путин встретился на полях ВЭФ с премьер-министрами Лаоса и Монголии - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 04.09.2025 (обновлено: 21:50 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/putin-2039708285.html
Путин встретился на полях ВЭФ с премьер-министрами Лаоса и Монголии
Путин встретился на полях ВЭФ с премьер-министрами Лаоса и Монголии - РИА Новости, 04.09.2025
Путин встретился на полях ВЭФ с премьер-министрами Лаоса и Монголии
Владимир Путин провел встречи на полях ВЭФ с премьер-министром Лаоса Сонексаем Сипхандоном, главой правительства Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и членом... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T18:19:00+03:00
2025-09-04T21:50:00+03:00
лаос
владимир путин
восточный экономический форум (вэф)
в мире
экономика
владивосток
вэф-2025
монголия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589538000_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c74de26407583d52b47c306925fcc3da.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Владимир Путин провел встречи на полях ВЭФ с премьер-министром Лаоса Сонексаем Сипхандоном, главой правительства Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и членом политбюро ЦК КПК Ли Хунчжуном.Встреча с членом политбюро ЦК КПКПутин поблагодарил Пекин за решение о безвизовом режиме для россиян и пообещал ответить зеркально. По его словам, это поспособствует развитию бизнеса между странами. Член политбюро КПК, в свою очередь, отметил, что введение "безвиза" является важной политикой китайской дипломатии и отражает высокий уровень отношений с Москвой. Путин попросил его передать наилучшие пожелания и слова благодарности китайскому руководству и председателю КНР за теплый прием и организацию работы в Китае."Поздравить еще раз Китай с блестящим проведением ШОС, с теми инициативами, которые были выдвинуты председателем КНР. Они все, я уже сказал об этом, являются масштабными и своевременными", — отметил он. Встреча с главой правительства МонголииДо этого Путин провел встречу с Занданшатаром. Он назвал взаимодействие с Монголией одним из приоритетов России."Нелишним будет сказать о нашем общем прошлом, которое заложило хороший фундамент для развития наших отношений, в том числе и общем героическом прошлом, мы о нем хорошо знаем", — подчеркнул президент.Он поблагодарил премьера Монголии за теплый прием, оказанный ему во время визита в республику в прошлом году. Занданшатар, со своей стороны, призвал чтить подвиг советского народа в борьбе с фашизмом, отметив, что его победа стала надежной основной для сотрудничества между многими странами. Он также поздравил российского лидера с подписанием меморандума о строительстве газопровода "Сила Сибири — 2" и назвал его грандиозным проектом. Встреча с премьер-министром ЛаосаНа переговорах с Сипхандоном президент отметил, что отношения между Россией и Лаосом развиваются по всем ключевым направлениям, отдельно упомянув взаимодействие силовых структур. Он напомнил, что в этом году Москва и Вьентьян отмечают 65-летие установления дипломатических отношений.Путин выразил уверенность, что поездка во Владивосток станет полезной для Сипхандона, поскольку его собеседник хорошо знает Россию, хотя в качестве премьера посещает ее впервые. Тот, в свою очередь, подчеркнул, что Лаос дорожит отношениями дружбы и сотрудничества.&quot;Пользуясь этой возможностью, я хотел бы передать вам теплый привет от президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита, а также его приглашение в ваш адрес посетить Лаос в удобное для вас время&quot;, — сказал он.Сипхандон и Занданшатар вместе с Путиным примут участие в пленарном заседании ВЭФ. На нем также будет присутствовать член политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250831/kitay-2024058810.html
https://ria.ru/20250831/diplomatiya-2015348133.html
https://ria.ru/20250731/laos-2032402797.html
лаос
владивосток
монголия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на встрече с членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Хунчжуном
Следующая встреча на полях Восточного экономического форума – с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заместителем Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном
2025-09-04T18:19
true
PT2M16S
Премьер Монголии о подвиге советского народа
Премьер Монголии на полях ВЭФ заявил, что подвиг советского народа надо чтить, его Победа стала основой для сотрудничества между многими странами
2025-09-04T18:19
true
PT1M56S
Встреча Путина с премьер-министром Лаосской Народно-Демократической Республики
Во Владивостоке Владимир Путин встретился с Премьер-министром Лаосской Народно-Демократической Республики Сонсаем Сипхандоном
2025-09-04T18:19
true
PT1M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589538000_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2ccca0bad7fb27c9a67bff7df2fcde88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лаос, владимир путин, восточный экономический форум (вэф), в мире, экономика, владивосток, вэф-2025, монголия, россия, дальневосточный федеральный университет, сила сибири — 2
Лаос, Владимир Путин, Восточный экономический форум (ВЭФ), В мире, Экономика, Владивосток, ВЭФ-2025, Монголия, Россия, Дальневосточный федеральный университет, Сила Сибири — 2

Путин встретился на полях ВЭФ с премьер-министрами Лаоса и Монголии

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Владимир Путин провел встречи на полях ВЭФ с премьер-министром Лаоса Сонексаем Сипхандоном, главой правительства Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и членом политбюро ЦК КПК Ли Хунчжуном.

Встреча с членом политбюро ЦК КПК

Путин поблагодарил Пекин за решение о безвизовом режиме для россиян и пообещал ответить зеркально. По его словам, это поспособствует развитию бизнеса между странами.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Межгосударственные отношения России и Китая
31 августа, 17:04
Член политбюро КПК, в свою очередь, отметил, что введение "безвиза" является важной политикой китайской дипломатии и отражает высокий уровень отношений с Москвой.
Путин попросил его передать наилучшие пожелания и слова благодарности китайскому руководству и председателю КНР за теплый прием и организацию работы в Китае.
"Поздравить еще раз Китай с блестящим проведением ШОС, с теми инициативами, которые были выдвинуты председателем КНР. Они все, я уже сказал об этом, являются масштабными и своевременными", — отметил он.

Встреча с главой правительства Монголии

До этого Путин провел встречу с Занданшатаром. Он назвал взаимодействие с Монголией одним из приоритетов России.
«
"Нелишним будет сказать о нашем общем прошлом, которое заложило хороший фундамент для развития наших отношений, в том числе и общем героическом прошлом, мы о нем хорошо знаем", — подчеркнул президент.
Он поблагодарил премьера Монголии за теплый прием, оказанный ему во время визита в республику в прошлом году.
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух на церемонии подписания российско-монгольских документов в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
Межгосударственные отношения России и Монголии
31 августа, 19:02
Занданшатар, со своей стороны, призвал чтить подвиг советского народа в борьбе с фашизмом, отметив, что его победа стала надежной основной для сотрудничества между многими странами.
Он также поздравил российского лидера с подписанием меморандума о строительстве газопровода "Сила Сибири — 2" и назвал его грандиозным проектом.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия РФ Дмитрий Медведев и президент Лаоса Тхонглун Сисулит во время встречи в Вьентьяне - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Межгосударственные отношения России и Лаоса
31 июля, 01:26

Встреча с премьер-министром Лаоса

На переговорах с Сипхандоном президент отметил, что отношения между Россией и Лаосом развиваются по всем ключевым направлениям, отдельно упомянув взаимодействие силовых структур. Он напомнил, что в этом году Москва и Вьентьян отмечают 65-летие установления дипломатических отношений.
Путин выразил уверенность, что поездка во Владивосток станет полезной для Сипхандона, поскольку его собеседник хорошо знает Россию, хотя в качестве премьера посещает ее впервые. Тот, в свою очередь, подчеркнул, что Лаос дорожит отношениями дружбы и сотрудничества.
«

"Пользуясь этой возможностью, я хотел бы передать вам теплый привет от президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита, а также его приглашение в ваш адрес посетить Лаос в удобное для вас время", — сказал он.

Сипхандон и Занданшатар вместе с Путиным примут участие в пленарном заседании ВЭФ. На нем также будет присутствовать член политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
Открытие ВЭФ-2025
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Юбилейный десятый Восточный экономический форум стартовал на острове Русский во Владивостоке.

Стойка информации, ВЭФ-2025

Юбилейный десятый Восточный экономический форум стартовал на острове Русский во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
1 из 14
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".

Работа форума

Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
2 из 14
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

По традиции в первый день открылась выставка "Улица Дальнего Востока", где представили проекты 11 регионов, министерства и госкорпорации.

Работа форума

По традиции в первый день открылась выставка "Улица Дальнего Востока", где представили проекты 11 регионов, министерства и госкорпорации.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 14
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

В честь 80-летия Великой Победы по "Улице Дальнего Востока" пронесли 80-метровую георгиевскую ленту.

Шествие с большой георгиевской лентой, ВЭФ-2025

В честь 80-летия Великой Победы по "Улице Дальнего Востока" пронесли 80-метровую георгиевскую ленту.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
4 из 14
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Гостей павильона Амурской области приветствует робот "Кибер Гоша". Он рассказывает о павильоне и о регионе, а также о российско-китайском сотрудничестве и инвестиционных проектах.

Работа форума

Гостей павильона Амурской области приветствует робот "Кибер Гоша". Он рассказывает о павильоне и о регионе, а также о российско-китайском сотрудничестве и инвестиционных проектах.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
5 из 14
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

ВТБ на своем стенде выступил как защитник животных: на мультимедийном экране крутятся кадры с краснокнижными леопардами и пострадавшими от разлива мазута дельфинами-афалинами.

Стенд банка ВТБ на ВЭФ-2025

ВТБ на своем стенде выступил как защитник животных: на мультимедийном экране крутятся кадры с краснокнижными леопардами и пострадавшими от разлива мазута дельфинами-афалинами.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 14
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Стенд банка ВТБ на X Восточном экономическом форуме.

Стенд банка ВТБ на ВЭФ-2025

Стенд банка ВТБ на X Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 14
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Одно из самых ярких спортивных событий ВЭФ-2025 — Парад парусов. В Амурском заливе проходят гонки на яхтах класса "Плату 25" и показательные заплывы больших парусников.

Парад парусов на ВЭФ-2025

Одно из самых ярких спортивных событий ВЭФ-2025 — Парад парусов. В Амурском заливе проходят гонки на яхтах класса "Плату 25" и показательные заплывы больших парусников.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 14
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Стенд компании "Шуйские ситцы" на X Восточном экономическом форуме.

Стенд ОАО ХБК Шуйские ситцы на ВЭФ-2025

Стенд компании "Шуйские ситцы" на X Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
9 из 14
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

На выставке "Улица Дальнего Востока" работает интерактивная экспозиция "Дом сокола", где можно увидеть живых птиц в сопровождении профессиональных сокольников.

Официальное открытие павильона Дом сокола на ВЭФ-2025

На выставке "Улица Дальнего Востока" работает интерактивная экспозиция "Дом сокола", где можно увидеть живых птиц в сопровождении профессиональных сокольников.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 14
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Минпромторг представил на ВЭФ образцы беспилотных систем, в том числе ЦАРС, Drone Solutions и "Калашников".

Стенд российской компании ЦАРС, которая специализируется на разработке и производстве беспилотных воздушных систем на ВЭФ-2025

Минпромторг представил на ВЭФ образцы беспилотных систем, в том числе ЦАРС, Drone Solutions и "Калашников".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
11 из 14
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Стенд компании "Эльга" посвящен добыче угля на Эльгинском месторождении, которая по итогам года ожидается на уровне 36 миллионов тонн.

Стенды компании Эльга и банка ПСБ на ВЭФ-2025

Стенд компании "Эльга" посвящен добыче угля на Эльгинском месторождении, которая по итогам года ожидается на уровне 36 миллионов тонн.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
12 из 14
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

На набережной гостей приветствуют представители народов Дальнего Востока в национальных костюмах.

Участники форума на набережной

На набережной гостей приветствуют представители народов Дальнего Востока в национальных костюмах.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
13 из 14
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

РИА Новости выступает информационным партнером ВЭФ-2025.

Стенд РИА Новости на ВЭФ-2025

РИА Новости выступает информационным партнером ВЭФ-2025.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
14 из 14

Юбилейный десятый Восточный экономический форум стартовал на острове Русский во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
1 из 14

Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
2 из 14

По традиции в первый день открылась выставка "Улица Дальнего Востока", где представили проекты 11 регионов, министерства и госкорпорации.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 14

В честь 80-летия Великой Победы по "Улице Дальнего Востока" пронесли 80-метровую георгиевскую ленту.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
4 из 14

Гостей павильона Амурской области приветствует робот "Кибер Гоша". Он рассказывает о павильоне и о регионе, а также о российско-китайском сотрудничестве и инвестиционных проектах.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
5 из 14

ВТБ на своем стенде выступил как защитник животных: на мультимедийном экране крутятся кадры с краснокнижными леопардами и пострадавшими от разлива мазута дельфинами-афалинами.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 14

Стенд банка ВТБ на X Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 14

Одно из самых ярких спортивных событий ВЭФ-2025 — Парад парусов. В Амурском заливе проходят гонки на яхтах класса "Плату 25" и показательные заплывы больших парусников.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 14

Стенд компании "Шуйские ситцы" на X Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
9 из 14

На выставке "Улица Дальнего Востока" работает интерактивная экспозиция "Дом сокола", где можно увидеть живых птиц в сопровождении профессиональных сокольников.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 14

Минпромторг представил на ВЭФ образцы беспилотных систем, в том числе ЦАРС, Drone Solutions и "Калашников".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
11 из 14

Стенд компании "Эльга" посвящен добыче угля на Эльгинском месторождении, которая по итогам года ожидается на уровне 36 миллионов тонн.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
12 из 14

На набережной гостей приветствуют представители народов Дальнего Востока в национальных костюмах.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
13 из 14

РИА Новости выступает информационным партнером ВЭФ-2025.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
ЛаосВладимир ПутинВосточный экономический форум (ВЭФ)В миреЭкономикаВладивостокВЭФ-2025МонголияРоссияДальневосточный федеральный университетСила Сибири — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала