Путин оценил качество обучения в Академии имени Кирова

10:31 04.09.2025
общество
россия
санкт-петербург
владимир путин
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил качество обучения в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова (Санкт-Петербург), отметив хороший преподавательский состав и активное развитие вуза. Речь об этом зашла в беседе с курсантами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин". Одна из участниц встречи рассказала, что планирует поступать в академию. "Это одно из ведущих высших учебных заведений. Развивается хорошо очень. Школа хорошая, преподавательский состав. Хороший выбор", - отреагировал Путин.
общество, россия, санкт-петербург, владимир путин
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин
Путин отметил отвагу воспитанников академии имени Хрулева в ходе СВО
31 марта, 12:10
31 марта, 12:10
 
