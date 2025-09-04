https://ria.ru/20250904/putin-2039605806.html

Путин оценил качество обучения в Академии имени Кирова

общество

россия

санкт-петербург

владимир путин

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил качество обучения в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова (Санкт-Петербург), отметив хороший преподавательский состав и активное развитие вуза. Речь об этом зашла в беседе с курсантами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин". Одна из участниц встречи рассказала, что планирует поступать в академию. "Это одно из ведущих высших учебных заведений. Развивается хорошо очень. Школа хорошая, преподавательский состав. Хороший выбор", - отреагировал Путин.

