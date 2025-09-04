https://ria.ru/20250904/putin-2039580324.html

Путин посетил филиал центра "Россия" во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Владимир Путин посетил филиал национального центра "Россия" во Владивостоке, где осмотрел представленную экспозицию и заслушал доклады о развитии Дальнего Востока.Президент побывал в интерактивном цифровом лесу и осмотрел экспозицию "Уникальный русский язык".Он ознакомился с презентацией результатов развития ДФО и заслушал доклады о проделанной работе. С ними выступили полномочный представитель президента в регионе Юрий Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.По видео-конференц-связи Путин открыл несколько новых объектов в Приморье, среди них:Кроме того, президент стал первым гостем музея 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота имени дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова. Там ему показали небольшой фильм о подвигах соединения.Он также пообщался с курсантами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" и поддержал идею создания такой организации в каждом регионе.В эти дни во Владивостоке проходит Восточный экономический форум, в рамках которого у Путина запланированы:Ключевым мероприятием деловой программы ВЭФ станет пленарное заседание с участием главы государства. Оно назначено на 13:00 (6:00 мск) 5 сентября.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

Прибытие Путина в дальневосточный филиал центра "Россия" Посещение НЦ "Россия" началось с осмотра интерактивной зоны, посвящённой 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты имени дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова 2025-09-04T09:25 true PT0M07S

Тигр и леопард в цифровом лесу в филиале центра "Россия" во Владивостоке Путин встретил тигра и леопарда в цифровом лесу в филиале центра "Россия" во Владивостоке 2025-09-04T09:25 true PT0M14S

«Гайз, эти траблы – полный кринж». Путину показали, как сленг переводят на литературный язык «Гайз, эти траблы – полный кринж». Путину показали, как сленг переводят на литературный язык 2025-09-04T09:25 true PT0M45S

Путин ставит автограф на стенде в филиале Национального центра "Россия" Путин ставит автограф на стенде в филиале Национального центра "Россия" 2025-09-04T09:25 true PT0M04S

Путин открывает новый международный терминал аэропорта Хабаровска Путин по видеоконференцсвязи открыл новый международный терминал аэропорта Хабаровска, передает корреспондент РИА Новости. Президент отметил, что в ДФО сделано многое, но предстоит сделать еще больше – "есть, над чем работать". 2025-09-04T09:25 true PT1M28S

Путин общается с курсантами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин" Глава государства побеседовал с курсантами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" 2025-09-04T09:25 true PT1M29S

"Форма — это наша гордость". Курсант рассмешил Путина ответом "Форма — это наша гордость". Курсант рассмешил Путина ответом 2025-09-04T09:25 true PT0M10S

