Рейтинг@Mail.ru
Путин посетил филиал центра "Россия" во Владивостоке - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:25 04.09.2025 (обновлено: 12:44 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/putin-2039580324.html
Путин посетил филиал центра "Россия" во Владивостоке
Путин посетил филиал центра "Россия" во Владивостоке - РИА Новости, 04.09.2025
Путин посетил филиал центра "Россия" во Владивостоке
Владимир Путин посетил филиал национального центра "Россия" во Владивостоке, где осмотрел представленную экспозицию и заслушал доклады о развитии Дальнего... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T09:25:00+03:00
2025-09-04T12:44:00+03:00
политика
владимир путин
владивосток
всекитайское собрание народных представителей
олег кожемяко
приморский край
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039582821_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_749b02262fdfa2f79b0df94ba1ad9aff.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Владимир Путин посетил филиал национального центра "Россия" во Владивостоке, где осмотрел представленную экспозицию и заслушал доклады о развитии Дальнего Востока.Президент побывал в интерактивном цифровом лесу и осмотрел экспозицию "Уникальный русский язык".Он ознакомился с презентацией результатов развития ДФО и заслушал доклады о проделанной работе. С ними выступили полномочный представитель президента в регионе Юрий Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.По видео-конференц-связи Путин открыл несколько новых объектов в Приморье, среди них:Кроме того, президент стал первым гостем музея 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота имени дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова. Там ему показали небольшой фильм о подвигах соединения.Он также пообщался с курсантами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" и поддержал идею создания такой организации в каждом регионе.В эти дни во Владивостоке проходит Восточный экономический форум, в рамках которого у Путина запланированы:Ключевым мероприятием деловой программы ВЭФ станет пленарное заседание с участием главы государства. Оно назначено на 13:00 (6:00 мск) 5 сентября.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250903/vef-2039222387.html
владивосток
приморский край
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Прибытие Путина в дальневосточный филиал центра "Россия"
Посещение НЦ "Россия" началось с осмотра интерактивной зоны, посвящённой 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригаде морской пехоты имени дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова
2025-09-04T09:25
true
PT0M07S
Тигр и леопард в цифровом лесу в филиале центра "Россия" во Владивостоке
Путин встретил тигра и леопарда в цифровом лесу в филиале центра "Россия" во Владивостоке
2025-09-04T09:25
true
PT0M14S
«Гайз, эти траблы – полный кринж». Путину показали, как сленг переводят на литературный язык
«Гайз, эти траблы – полный кринж». Путину показали, как сленг переводят на литературный язык
2025-09-04T09:25
true
PT0M45S
Путин ставит автограф на стенде в филиале Национального центра "Россия"
Путин ставит автограф на стенде в филиале Национального центра "Россия"
2025-09-04T09:25
true
PT0M04S
Путин открывает новый международный терминал аэропорта Хабаровска
Путин по видеоконференцсвязи открыл новый международный терминал аэропорта Хабаровска, передает корреспондент РИА Новости. Президент отметил, что в ДФО сделано многое, но предстоит сделать еще больше – "есть, над чем работать".
2025-09-04T09:25
true
PT1M28S
Путин общается с курсантами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания "Воин"
Глава государства побеседовал с курсантами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин"
2025-09-04T09:25
true
PT1M29S
"Форма — это наша гордость". Курсант рассмешил Путина ответом
"Форма — это наша гордость". Курсант рассмешил Путина ответом
2025-09-04T09:25
true
PT0M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039582821_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_dcd5ab2c57064309beaf3f8bbdb9e33b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, владивосток, всекитайское собрание народных представителей, олег кожемяко, приморский край, москва
Политика, Владимир Путин, Владивосток, Всекитайское собрание народных представителей, Олег Кожемяко, Приморский край, Москва
Путин посетил филиал центра "Россия" во Владивостоке

Путин посетил филиал наццентра "Россия" во Владивостоке

Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Владимир Путин посетил филиал национального центра "Россия" во Владивостоке, где осмотрел представленную экспозицию и заслушал доклады о развитии Дальнего Востока.
Президент побывал в интерактивном цифровом лесу и осмотрел экспозицию "Уникальный русский язык".
Он ознакомился с презентацией результатов развития ДФО и заслушал доклады о проделанной работе. С ними выступили полномочный представитель президента в регионе Юрий Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
По видео-конференц-связи Путин открыл несколько новых объектов в Приморье, среди них:
  • международный терминал аэропорта Хабаровска;
  • Тихоокеанская железная дорога;
  • реконструированный участок Хабаровск — Владивосток трассы А-370 "Уссури";
  • краевая больница в Петропавловске-Камчатском;
  • Музей уссурийской тайги;
  • Дальневосточный международный финансово-расчетный центр для сотрудничества со странами АТР во Владивостоке;
  • пилотная площадка инновационного научно-технологического центра "Русский" на одноименном острове;
  • мультимодальный транспортно-логистический центр "Артем" в Приморском крае.
Кроме того, президент стал первым гостем музея 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота имени дважды Героя России генерал-майора Михаила Гудкова. Там ему показали небольшой фильм о подвигах соединения.
Он также пообщался с курсантами Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин" и поддержал идею создания такой организации в каждом регионе.
В эти дни во Владивостоке проходит Восточный экономический форум, в рамках которого у Путина запланированы:
  • встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко;
  • совещание, посвященное развитию топливно-энергетического комплекса в ДФО;
  • переговоры с заместителем председателя постоянного комитета ВСНП КНР Ли Хунчжуном;
  • встреча с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном;
  • переговоры с главой правительства Монголии Гомбожавыном Занданшатаром.
Баннер Восточного экономического форума на улице Светланская во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
ВЭФ-2025: что нужно знать об экономическом форуме во Владивостоке
3 сентября, 00:16
Ключевым мероприятием деловой программы ВЭФ станет пленарное заседание с участием главы государства. Оно назначено на 13:00 (6:00 мск) 5 сентября.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
Открытие ВЭФ-2025
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Юбилейный десятый Восточный экономический форум стартовал на острове Русский во Владивостоке.

Стойка информации, ВЭФ-2025

Юбилейный десятый Восточный экономический форум стартовал на острове Русский во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
1 из 14
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".

Работа форума

Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
2 из 14
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

По традиции в первый день открылась выставка "Улица Дальнего Востока", где представили проекты 11 регионов, министерства и госкорпорации.

Работа форума

По традиции в первый день открылась выставка "Улица Дальнего Востока", где представили проекты 11 регионов, министерства и госкорпорации.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 14
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

В честь 80-летия Великой Победы по "Улице Дальнего Востока" пронесли 80-метровую георгиевскую ленту.

Шествие с большой георгиевской лентой, ВЭФ-2025

В честь 80-летия Великой Победы по "Улице Дальнего Востока" пронесли 80-метровую георгиевскую ленту.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
4 из 14
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Гостей павильона Амурской области приветствует робот "Кибер Гоша". Он рассказывает о павильоне и о регионе, а также о российско-китайском сотрудничестве и инвестиционных проектах.

Работа форума

Гостей павильона Амурской области приветствует робот "Кибер Гоша". Он рассказывает о павильоне и о регионе, а также о российско-китайском сотрудничестве и инвестиционных проектах.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
5 из 14
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

ВТБ на своем стенде выступил как защитник животных: на мультимедийном экране крутятся кадры с краснокнижными леопардами и пострадавшими от разлива мазута дельфинами-афалинами.

Стенд банка ВТБ на ВЭФ-2025

ВТБ на своем стенде выступил как защитник животных: на мультимедийном экране крутятся кадры с краснокнижными леопардами и пострадавшими от разлива мазута дельфинами-афалинами.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 14
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Стенд банка ВТБ на X Восточном экономическом форуме.

Стенд банка ВТБ на ВЭФ-2025

Стенд банка ВТБ на X Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 14
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Одно из самых ярких спортивных событий ВЭФ-2025 — Парад парусов. В Амурском заливе проходят гонки на яхтах класса "Плату 25" и показательные заплывы больших парусников.

Парад парусов на ВЭФ-2025

Одно из самых ярких спортивных событий ВЭФ-2025 — Парад парусов. В Амурском заливе проходят гонки на яхтах класса "Плату 25" и показательные заплывы больших парусников.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 14
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Стенд компании "Шуйские ситцы" на X Восточном экономическом форуме.

Стенд ОАО ХБК Шуйские ситцы на ВЭФ-2025

Стенд компании "Шуйские ситцы" на X Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
9 из 14
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

На выставке "Улица Дальнего Востока" работает интерактивная экспозиция "Дом сокола", где можно увидеть живых птиц в сопровождении профессиональных сокольников.

Официальное открытие павильона Дом сокола на ВЭФ-2025

На выставке "Улица Дальнего Востока" работает интерактивная экспозиция "Дом сокола", где можно увидеть живых птиц в сопровождении профессиональных сокольников.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 14
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Минпромторг представил на ВЭФ образцы беспилотных систем, в том числе ЦАРС, Drone Solutions и "Калашников".

Стенд российской компании ЦАРС, которая специализируется на разработке и производстве беспилотных воздушных систем на ВЭФ-2025

Минпромторг представил на ВЭФ образцы беспилотных систем, в том числе ЦАРС, Drone Solutions и "Калашников".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
11 из 14
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Стенд компании "Эльга" посвящен добыче угля на Эльгинском месторождении, которая по итогам года ожидается на уровне 36 миллионов тонн.

Стенды компании Эльга и банка ПСБ на ВЭФ-2025

Стенд компании "Эльга" посвящен добыче угля на Эльгинском месторождении, которая по итогам года ожидается на уровне 36 миллионов тонн.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
12 из 14
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

На набережной гостей приветствуют представители народов Дальнего Востока в национальных костюмах.

Участники форума на набережной

На набережной гостей приветствуют представители народов Дальнего Востока в национальных костюмах.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
13 из 14
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

РИА Новости выступает информационным партнером ВЭФ-2025.

Стенд РИА Новости на ВЭФ-2025

РИА Новости выступает информационным партнером ВЭФ-2025.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
14 из 14

Юбилейный десятый Восточный экономический форум стартовал на острове Русский во Владивостоке.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
1 из 14

Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
2 из 14

По традиции в первый день открылась выставка "Улица Дальнего Востока", где представили проекты 11 регионов, министерства и госкорпорации.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 14

В честь 80-летия Великой Победы по "Улице Дальнего Востока" пронесли 80-метровую георгиевскую ленту.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
4 из 14

Гостей павильона Амурской области приветствует робот "Кибер Гоша". Он рассказывает о павильоне и о регионе, а также о российско-китайском сотрудничестве и инвестиционных проектах.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
5 из 14

ВТБ на своем стенде выступил как защитник животных: на мультимедийном экране крутятся кадры с краснокнижными леопардами и пострадавшими от разлива мазута дельфинами-афалинами.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 14

Стенд банка ВТБ на X Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 14

Одно из самых ярких спортивных событий ВЭФ-2025 — Парад парусов. В Амурском заливе проходят гонки на яхтах класса "Плату 25" и показательные заплывы больших парусников.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 14

Стенд компании "Шуйские ситцы" на X Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
9 из 14

На выставке "Улица Дальнего Востока" работает интерактивная экспозиция "Дом сокола", где можно увидеть живых птиц в сопровождении профессиональных сокольников.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 14

Минпромторг представил на ВЭФ образцы беспилотных систем, в том числе ЦАРС, Drone Solutions и "Калашников".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
11 из 14

Стенд компании "Эльга" посвящен добыче угля на Эльгинском месторождении, которая по итогам года ожидается на уровне 36 миллионов тонн.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
12 из 14

На набережной гостей приветствуют представители народов Дальнего Востока в национальных костюмах.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
13 из 14

РИА Новости выступает информационным партнером ВЭФ-2025.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
ПолитикаВладимир ПутинВладивостокВсекитайское собрание народных представителейОлег КожемякоПриморский крайМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала