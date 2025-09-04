https://ria.ru/20250904/putin-2039576483.html

Путин отправился в филиал центра "Россия" во Владивостоке на катере

Путин отправился в филиал центра "Россия" во Владивостоке на катере - РИА Новости, 04.09.2025

Путин отправился в филиал центра "Россия" во Владивостоке на катере

Владимир Путин отправился в филиал национального центра "Россия" во Владивостоке на катере "Ураган", сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 04.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Владимир Путин отправился в филиал национального центра "Россия" во Владивостоке на катере "Ураган", сообщила пресс-служба Кремля."Рабочая программа президента во Владивостоке скоро начнется. Владимир Путин на катере "Ураган" отправился к дальневосточному филиалу Национального центра "Россия", — говорится в заявлении.В эти дни во Владивостоке проходит Восточный экономический форум, в рамках которого у Путина запланированы:Ключевым мероприятием деловой программы ВЭФ станет пленарное заседание с участием президента. Оно назначено на 13:00 (6:00 мск) 5 сентября. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

