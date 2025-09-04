https://ria.ru/20250904/putin-2039501263.html

Путин отказался участвовать в заговоре против Трампа

На вчерашнем военном параде в Пекине было много премьер — первая демонстрация новейших видов китайского оружия. Но главным политическим событием стала расстановка гостей Си Цзиньпина на трибуне на площади Тяньаньмэнь: по правую руку от председателя КНР стоял Владимир Путин, а по левую — лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Самое логичное объяснение этого (празднуется 80-летие победы над Японией, большой вклад в это внес СССР, а соседняя Корея была освобождена от японской оккупации) никого не устраивает. Еще бы, лидеров трех стран не видели вместе две трети века, все государства — ядерные державы и ко всем есть очень большие претензии у Запада. Просто так они встретиться не могли — наверняка что-то замышляют.Подобные настроения охватили даже Дональда Трампа, который не смог удержаться от того, чтобы, поздравляя китайцев с праздником, не попросить Си Цзиньпина передать "самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну", пока они "плетут заговор против США". От лица европейцев высказалась и Кая Каллас, заявившая: тот факт, что "председатель КНР стоит рядом с лидерами России, Ирана и КНДР в Пекине", — это "не просто антизападная позиция, а прямой вызов международному порядку, основанному на правилах". Да, Трамп как-то подзабыл про иранского президента, но строгая эстонка не забыла сосчитать всех.Иран, впрочем, тут хотя и важен (во всех смыслах), но может быть на время отодвинут в сторону, чтобы не усложнять картину (и картинку). Иранский президент Пезешкиан действительно был на параде, но располагался чуть в стороне от главных героев — все внимание сосредоточилось на центральной тройке: Си, Путин, Ким. Как они стояли при общем фотографировании перед парадом, как потом разговаривали (в том числе о грядущем прорыве в увеличении продолжительности жизни), пока шли вместе на трибуну, как наблюдали за парадом.Трамп наверняка посмотрел видео с ними и сорвался, причем так, что Владимир Путин деликатно объяснил слова о "заговоре" тем, что американский президент не лишен чувства юмора. Однако на тот случай, если Трамп все-таки не шутил, президент России решил успокоить американского коллегу, рассказав, что за четыре дня самых разных формальных и неформальных переговоров "никто и никогда не высказывал каких-либо отрицательных суждений в отношении действующей американской администрации". Конечно, эту фразу при желании можно трактовать и в том смысле, что про Трампа вообще не говорили, но так как поверить в это невозможно, да и сам Путин подчеркнул, что все поддержали встречу на Аляске, то Дональд может быть спокоен: никто против него ничего не замышлял.Трамп, кстати, мог бы все это предотвратить, если бы сам приехал в Пекин. Тогда он был бы там на равных правах с Путиным — в качестве второго главного гостя, а Ким был бы вынужден довольствоваться просто почетным статусом важного гостя. Глядишь, никакая китайско-русско-корейская тройка и не сложилась бы.Но если говорить серьезно, Трамп не мог ничего сделать, даже если бы сильно захотел: отношения Пекина, Москвы и Пхеньяна не регулируются Вашингтоном. Да, если бы Трамп прекратил поддержку Украины и вывел США из войны, тем самым, по сути, завершив ее (Киев был бы вынужден согласиться на российские условия), то отношения Соединенных Штатов и России заметно потеплели бы. Да, если бы Трамп не был так зациклен на попытках добиться от Китая серьезных уступок в торговле, американо-китайские отношения сейчас переживали бы лучшие времена. Ну а с Ким Чен Ыном Трамп прекрасно ладил и в ходе своего первого срока — не добившись, естественно, никаких уступок по ракетно-ядерной программе (что, похоже, и не было главной целью встреч для Трампа). То есть теоретически глава Белого дома мог бы повлиять на отношения внутри треугольника США — Китай — Россия и тем самым осложнить формирование (в большей степени символическое) треугольника Китай — Россия — КНДР. Но в реальности у Трампа просто не было ни сил, ни возможностей для этого.Потому что стратегический курс Путина и Си на сближение и все более плотное взаимодействие России и Китая сформировался до Трампа и стал в том числе ответом на западные, в первую очередь американские, претензии на сохранение глобального доминирования. Москва и Пекин не согласны ни с самим доминированием, ни с являющейся его частью политикой сдерживания их со стороны Запада. Приход к власти Трампа сам по себе был попыткой части американских элит переосмыслить, изменить роль Штатов в мире, сместив акценты с жестко глобалистских установок на более национал-империалистические. Это отчасти отвечало интересам России и Китая, но при этом ни Путин, ни Си не ждали от Трампа чуда, то есть того, что он сможет кардинально изменить курс американского корабля. Ни по Украине, ни по противостоянию Китаю Трамп, даже если бы захотел, не может решать за весь Запад. Трампу не нужна Украина? Но она нужна Западу в качестве инструмента сдерживания и ограничения России. Трампу не нужен Тайвань? Но атлантисты все равно продолжат попытки разыгрывания тайваньской карты для провоцирования, демонизации и сдерживания Китая.Путину и, может быть, даже Си симпатичен Трамп — как человек, искренне пытающийся поменять мировой порядок, не просто невыгодный нашим странам, но и неработающий. Да, наши представления о новом, правильном миропорядке не совпадают, но есть хотя бы возможность сойтись в том, что от нынешнего нужно отказываться. Однако главное внимание Россия и Китай уделяют не изучению шансов Трампа на успех в его борьбе с внутренними и внешними препятствиями, а собственной работе по выстраиванию альтернативной архитектуры мирового порядка. Альтернативной западному глобальному проекту, который в любом случае — с помощью Трампа или без нее — будет похоронен.А публичное появление тройки Си — Путин — Ким в этом смысле является лишь подтверждением того факта, что "порядок, основанный на (западных) правилах" уже ушел.

