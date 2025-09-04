https://ria.ru/20250904/problemy-2039522156.html

Опрос показал, сколько россиян жалуются на плохую видимость светофоров

Опрос показал, сколько россиян жалуются на плохую видимость светофоров - РИА Новости, 04.09.2025

Опрос показал, сколько россиян жалуются на плохую видимость светофоров

Более 40% россиян отметили проблемы с плохой видимостью светофоров в своих городах, при этом 41% сообщили об обратном, говорится в исследовании медиахолдинга... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T00:22:00+03:00

2025-09-04T00:22:00+03:00

2025-09-04T06:20:00+03:00

общество

россия

москва

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908407090_0:558:2650:2048_1920x0_80_0_0_9d48d76862f5df0f900f6fe468c87b2a.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Более 40% россиян отметили проблемы с плохой видимостью светофоров в своих городах, при этом 41% сообщили об обратном, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co и 2ГИС, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Почти половина респондентов (46%) отметили проблемы с плохой видимостью светофоров в своих городах. При этом 41% указали, что все они видны хорошо, а 13% затруднились ответить, 98% участников опроса сталкиваются с перекрытием светового сигнала грузовиками и автобусами, и только 2% никогда не попадали в подобные ситуации", — говорится в исследовании. Аналитики выяснили, что в принятии решения о начале движения перед светофором водители проявляют высокую дисциплинированность: подавляющее большинство (94%) ориентируются исключительно на нужный сигнал и счетчик времени, 5% полагаются на движение потока машин, и всего 1% респондентов признались, что трогаются с места только тогда, когда сзади сигналят нетерпеливые водители. "Ключевой точкой принятия рискованных решений становится момент, когда зеленый сигнал начинает мигать, предупреждая о скором переключении на желтый. В таких случаях почти половина водителей (46%) действуют безопасно — начинают тормозить и останавливаются у стоп-линии. Однако значительная часть автолюбителей (40%) решают ускориться, выбирая стратегию "успеть проскочить". Ещё 14% продолжают движение с прежней скоростью, даже если сигнал меняется на желтый", — отметили аналитики. В исследовании отмечается, что, при изучении поведения и привычек российских водителей на перекрёстках, выяснилось, что большинство демонстрируют спокойствие в ожидании зелёного сигнала — 64% респондентов "смиренно ждут" и смотрят по сторонам. Ещё 28% занимаются своими делами, сохраняя нейтральное отношение. Лишь 5% автолюбителей активно ищут способ объехать затор, а 3% испытывают раздражение при долгом ожидании. Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co летом 2025 года. Исследование охватило более 68 тысяч интернет-пользователей со всей России: 41% — из Москвы и Санкт-Петербурга, 59% участников представляют другие города страны.

https://ria.ru/20250224/shtraf-1896383667.html

https://ria.ru/20250831/dorogi-2038606463.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, москва, санкт-петербург