Опрос показал, сколько россиян жалуются на плохую видимость светофоров

00:22 04.09.2025 (обновлено: 06:20 04.09.2025)
общество
россия
москва
санкт-петербург
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Более 40% россиян отметили проблемы с плохой видимостью светофоров в своих городах, при этом 41% сообщили об обратном, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&amp;Co и 2ГИС, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Почти половина респондентов (46%) отметили проблемы с плохой видимостью светофоров в своих городах. При этом 41% указали, что все они видны хорошо, а 13% затруднились ответить, 98% участников опроса сталкиваются с перекрытием светового сигнала грузовиками и автобусами, и только 2% никогда не попадали в подобные ситуации", — говорится в исследовании. Аналитики выяснили, что в принятии решения о начале движения перед светофором водители проявляют высокую дисциплинированность: подавляющее большинство (94%) ориентируются исключительно на нужный сигнал и счетчик времени, 5% полагаются на движение потока машин, и всего 1% респондентов признались, что трогаются с места только тогда, когда сзади сигналят нетерпеливые водители. "Ключевой точкой принятия рискованных решений становится момент, когда зеленый сигнал начинает мигать, предупреждая о скором переключении на желтый. В таких случаях почти половина водителей (46%) действуют безопасно — начинают тормозить и останавливаются у стоп-линии. Однако значительная часть автолюбителей (40%) решают ускориться, выбирая стратегию "успеть проскочить". Ещё 14% продолжают движение с прежней скоростью, даже если сигнал меняется на желтый", — отметили аналитики. В исследовании отмечается, что, при изучении поведения и привычек российских водителей на перекрёстках, выяснилось, что большинство демонстрируют спокойствие в ожидании зелёного сигнала — 64% респондентов "смиренно ждут" и смотрят по сторонам. Ещё 28% занимаются своими делами, сохраняя нейтральное отношение. Лишь 5% автолюбителей активно ищут способ объехать затор, а 3% испытывают раздражение при долгом ожидании. Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&amp;Co летом 2025 года. Исследование охватило более 68 тысяч интернет-пользователей со всей России: 41% — из Москвы и Санкт-Петербурга, 59% участников представляют другие города страны.
россия
москва
санкт-петербург
Новости
общество, россия, москва, санкт-петербург
Общество, Россия, Москва, Санкт-Петербург
Опрос показал, сколько россиян жалуются на плохую видимость светофоров

Более 40% россиян отметили проблемы с плохой видимостью светофоров

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСветодиодный светофор
Светодиодный светофор. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Более 40% россиян отметили проблемы с плохой видимостью светофоров в своих городах, при этом 41% сообщили об обратном, говорится в исследовании медиахолдинга Rambler&Co и 2ГИС, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Почти половина респондентов (46%) отметили проблемы с плохой видимостью светофоров в своих городах. При этом 41% указали, что все они видны хорошо, а 13% затруднились ответить, 98% участников опроса сталкиваются с перекрытием светового сигнала грузовиками и автобусами, и только 2% никогда не попадали в подобные ситуации", — говорится в исследовании.
Аналитики выяснили, что в принятии решения о начале движения перед светофором водители проявляют высокую дисциплинированность: подавляющее большинство (94%) ориентируются исключительно на нужный сигнал и счетчик времени, 5% полагаются на движение потока машин, и всего 1% респондентов признались, что трогаются с места только тогда, когда сзади сигналят нетерпеливые водители.
"Ключевой точкой принятия рискованных решений становится момент, когда зеленый сигнал начинает мигать, предупреждая о скором переключении на желтый. В таких случаях почти половина водителей (46%) действуют безопасно — начинают тормозить и останавливаются у стоп-линии. Однако значительная часть автолюбителей (40%) решают ускориться, выбирая стратегию "успеть проскочить". Ещё 14% продолжают движение с прежней скоростью, даже если сигнал меняется на желтый", — отметили аналитики.
В исследовании отмечается, что, при изучении поведения и привычек российских водителей на перекрёстках, выяснилось, что большинство демонстрируют спокойствие в ожидании зелёного сигнала — 64% респондентов "смиренно ждут" и смотрят по сторонам. Ещё 28% занимаются своими делами, сохраняя нейтральное отношение. Лишь 5% автолюбителей активно ищут способ объехать затор, а 3% испытывают раздражение при долгом ожидании.
Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co летом 2025 года. Исследование охватило более 68 тысяч интернет-пользователей со всей России: 41% — из Москвы и Санкт-Петербурга, 59% участников представляют другие города страны.
ОбществоРоссияМоскваСанкт-Петербург
 
 
