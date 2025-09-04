Рейтинг@Mail.ru
Глава Приамурья рассказал о закупках СПГ китайскими компаниями
03:09 04.09.2025
Глава Приамурья рассказал о закупках СПГ китайскими компаниями
Глава Приамурья рассказал о закупках СПГ китайскими компаниями
экономика
китай
амурская область
благовещенск
василий орлов (губернатор)
росгранстрой
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Свыше 70 китайских компаний стоят в очереди по закупке сжиженного газа в Приамурье, а в перспективе двух лет около 200 автомобилей в сутки будут перевозить газ по автомосту в Китай, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ губернатор Амурской области Василий Орлов. Полноценная эксплуатация международного автомобильного моста Благовещенск – Хэйхэ после снятия карантинных ограничений в Китае началась в 2022 году и его показатели стабильно растут. По словам Орлова, 2024 год по сравнению с 2023-м показал увеличение грузооборота на 30%. В первое полугодие 2025 года по отношению к этому же периоду 2024-го показатель вырос на 25%. "Отдельный трек здесь – это опасные грузы. Дело в том, что у нас газовый кластер, где производится газ различных марок, в том числе сжиженный природный газ, очень большая заинтересованность китайских инвесторов. Порядка 70 компаний в очереди стоят на то, чтобы покупать этот сжиженный природный газ. Если у нас в июне, - мы только начинали эти перевозки, - семь автомобилей в сутки пересекало границу в одну сторону и они же возвращались обратно, то по августу я вам констатирую, что это более 30 автомобилей", - рассказал Орлов агентству. По его словам, план на сентябрь - 50 автомобилей в сутки, а на октябрь – 70. "Мы выйдем на мощность, но с учетом перспектив развития газового завода, газового кластера, я вижу, что в перспективе двух лет может до 200 автомобилей в сутки, груженных сжиженным природным газом, отправятся в Китай и обратно", - добавил Орлов. Всего с 2022 года по мосту проехали 180 тысяч автомобилей. Росгранстрой строит пункт пропуска, это десятки зданий и сооружений. При этом автомобильные полосы для проезда грузовых автомобилей уже введены в эксплуатацию. Сдача объекта запланирована ориентировочно до конца 2025 года. Кроме того, возведён транспортно-логистический терминал, что привлекает инвесторов в предмостовую зону. Строится "Сухой порт" на Транссибе с помощью частных инвестиций. Он необходим, чтобы грузы с автомобилей перенести на железную дорогу и дальше отправить по стране. "Это все скажется на эффективности, на грузообороте этого моста", - подчеркнул Орлов. Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
экономика, китай, амурская область, благовещенск, василий орлов (губернатор), росгранстрой, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Экономика, Китай, Амурская область, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор), Росгранстрой, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
