В посольстве России рассказали о помощи россиянке, чей муж увез дочь в Иран
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Российские дипломаты в курсе ситуации с гражданкой РФ Галиной Мобарханкасма, чей муж вывез в Иран их общую дочь, ей оказывают консульскую поддержку, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Тегеране.
Сама жительница Санкт-Петербурга рассказала РИА Новости, что забрала дочь у супруга во время одного из приездов в Иран, но тот заблокировал им выезд из страны.
"Посольство в курсе непростой жизненной ситуации гражданки Российской Федерации Г. С. Мобарханкасма и ее несовершеннолетней дочери, которым оказывается консульская поддержка в рамках имеющихся полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 5 июля 2010 года № 154-ФЗ "Консульский устав Российской Федерации", - заявили в посольстве.
Дипломаты пояснили, что вопрос возвращения матери и ребенка в Россию осложняется тем, что у них есть гражданство Ирана, который рассматривает граждан, обладающих также иным гражданством, только как своих граждан.
Мобарханкасма рассказала, что написала около 40 обращений в различные инстанции с просьбой о помощи.
В посольстве заявили, что россиянка вправе подать иск об определении места жительства ребенка в иранские судебные инстанции при помощи местного адвоката. Если же у нее будет решение российского суда об определении места жительства дочери с матерью, то Мобарханкасма может направить в адрес "компетентных органов Ирана через министерство юстиции Российской Федерации ходатайство о его признании и исполнении".