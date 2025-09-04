Рейтинг@Mail.ru
Специалисты назвали причину сбоя в работе турникетов Петербургского метро
22:54 04.09.2025
Специалисты назвали причину сбоя в работе турникетов Петербургского метро
Специалисты назвали причину сбоя в работе турникетов Петербургского метро
2025-09-04T22:54:00+03:00
2025-09-04T22:54:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Специалисты Петербургского метрополитена совместно с СПб ГКУ "Организатор перевозок" проводят детальный анализ произошедшего сбоя в работе турникетов метро, который произошел в связи с ошибкой информационного обмена в системе оплаты проезда, сообщил городской комитет по транспорту. В четверг утром с момента открытия станций метро в Петербурге наблюдался технический сбой в работе турникетов, из-за которого пассажиры не могли оплатить проезд банковскими картами и другими электронными способами. "В настоящее время специалистами Петербургского метрополитена совместно с СПб ГКУ "Организатор перевозок" проводится детальный анализ произошедшего инцидента для недопущения подобных ситуаций в будущем. Сбой произошел в связи с ошибкой информационного обмена в системе оплаты проезда", - говорится в сообщении. Отмечается, что после перезагрузки программного обеспечения работа турникетов была полностью восстановлена. Также сообщается, что для минимизации неудобств на станциях метрополитена с низким пассажиропотоком были выставлены копилки для приема жетонов; на более загруженных станциях временно ограничивался вход для предотвращения скопления пассажиров.
Специалисты назвали причину сбоя в работе турникетов Петербургского метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Специалисты Петербургского метрополитена совместно с СПб ГКУ "Организатор перевозок" проводят детальный анализ произошедшего сбоя в работе турникетов метро, который произошел в связи с ошибкой информационного обмена в системе оплаты проезда, сообщил городской комитет по транспорту.
В четверг утром с момента открытия станций метро в Петербурге наблюдался технический сбой в работе турникетов, из-за которого пассажиры не могли оплатить проезд банковскими картами и другими электронными способами.
"В настоящее время специалистами Петербургского метрополитена совместно с СПб ГКУ "Организатор перевозок" проводится детальный анализ произошедшего инцидента для недопущения подобных ситуаций в будущем. Сбой произошел в связи с ошибкой информационного обмена в системе оплаты проезда", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после перезагрузки программного обеспечения работа турникетов была полностью восстановлена.
Также сообщается, что для минимизации неудобств на станциях метрополитена с низким пассажиропотоком были выставлены копилки для приема жетонов; на более загруженных станциях временно ограничивался вход для предотвращения скопления пассажиров.
