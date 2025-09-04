https://ria.ru/20250904/peterburg-2039792368.html

Специалисты назвали причину сбоя в работе турникетов Петербургского метро

Специалисты назвали причину сбоя в работе турникетов Петербургского метро - РИА Новости, 04.09.2025

Специалисты назвали причину сбоя в работе турникетов Петербургского метро

Специалисты Петербургского метрополитена совместно с СПб ГКУ "Организатор перевозок" проводят детальный анализ произошедшего сбоя в работе турникетов метро,... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T22:54:00+03:00

2025-09-04T22:54:00+03:00

2025-09-04T22:54:00+03:00

технологии

санкт-петербург

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152704/83/1527048337_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_94816fb260cba07ef4e1276e8c9ee3b3.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Специалисты Петербургского метрополитена совместно с СПб ГКУ "Организатор перевозок" проводят детальный анализ произошедшего сбоя в работе турникетов метро, который произошел в связи с ошибкой информационного обмена в системе оплаты проезда, сообщил городской комитет по транспорту. В четверг утром с момента открытия станций метро в Петербурге наблюдался технический сбой в работе турникетов, из-за которого пассажиры не могли оплатить проезд банковскими картами и другими электронными способами. "В настоящее время специалистами Петербургского метрополитена совместно с СПб ГКУ "Организатор перевозок" проводится детальный анализ произошедшего инцидента для недопущения подобных ситуаций в будущем. Сбой произошел в связи с ошибкой информационного обмена в системе оплаты проезда", - говорится в сообщении. Отмечается, что после перезагрузки программного обеспечения работа турникетов была полностью восстановлена. Также сообщается, что для минимизации неудобств на станциях метрополитена с низким пассажиропотоком были выставлены копилки для приема жетонов; на более загруженных станциях временно ограничивался вход для предотвращения скопления пассажиров.

https://ria.ru/20250903/tramvay-2039517893.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, санкт-петербург, происшествия