Премьер Испании не смог прилететь на встречу "коалиции желающих"

Санчес не полетел на встречу "коалиции желающих" из-за неисправности самолета
© AP Photo / Armin DurgutПремьер-министр Испании Педро Санчес
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
МАДРИД, 4 сен - РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес не смог полететь в Париж на встречу так называемой коалиции желающих из-за технической неисправности самолета, передает в четверг газета Mundo.
"Самолет, на котором председатель правительства направлялся в Париж на встречу коалиции, проходящую в четверг, столкнулся с технической неполадкой, из-за чего ему пришлось вернуться в Мадрид. Как подтвердили в правительстве, Педро Санчес примет участие во встрече дистанционно", - пишет издание.
В среду президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что работа по подготовке гарантий безопасности для Украины завершена. Заявление Макрона прозвучало в преддверии очередной встречи так называемой "коалиции желающих", которая пройдет в четверг в Париже в смешанном формате. Владимир Зеленский будет присутствовать на ней лично.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что по итогам заседания коалиции ряд европейских лидеров и Зеленский созвонятся с американским президентом Дональдом Трампом.
Президент США Дональд Трамп 18 августа принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.