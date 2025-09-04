Путин рассказал об отношениях России и Лаоса
Путин: отношения России и Лаоса развиваются по всем ключевым направлениям
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Лаоса Сонесай Сипхандон во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. 4 сентября 2025
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Лаоса Сонесай Сипхандон во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. 4 сентября 2025
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Отношения России и Лаоса развиваются по всем ключевым направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин, отдельно отметив взаимодействие силовых структур двух стран.
На встрече президент России выразил уверенность, что поездка во Владивосток станет полезной Сипхандона, отметив, что для него это первый визит в Россию на посту премьера.
Кроме того, Путин напомнил, что в этом году Россия и Лаос отмечают 65-летие установления дипломатических отношений.
Беседа с премьер-министром Лаоса открыла серию международных встреч, которая запланирована у президента на полях ВЭФ. В переговорах от российской делегации приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации президента Максим Орешкин, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, министр просвещения Сергей Кравцов и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.