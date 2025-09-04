https://ria.ru/20250904/otnosheniya-2039713691.html

Путин рассказал об отношениях России и Лаоса

Путин рассказал об отношениях России и Лаоса

Путин рассказал об отношениях России и Лаоса

Отношения России и Лаоса развиваются по всем ключевым направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин, отдельно отметив взаимодействие силовых структур двух... РИА Новости, 04.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Отношения России и Лаоса развиваются по всем ключевым направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин, отдельно отметив взаимодействие силовых структур двух стран. "У нас в двустороннем плане отношения развиваются по всем ключевым направлениям, включая и взаимоотношения между силовыми структурами", - сказал Путин на встрече с премьером Лаоса Сонсаем Сипхандоном. На встрече президент России выразил уверенность, что поездка во Владивосток станет полезной Сипхандона, отметив, что для него это первый визит в Россию на посту премьера. Кроме того, Путин напомнил, что в этом году Россия и Лаос отмечают 65-летие установления дипломатических отношений. Беседа с премьер-министром Лаоса открыла серию международных встреч, которая запланирована у президента на полях ВЭФ. В переговорах от российской делегации приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации президента Максим Орешкин, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, министр просвещения Сергей Кравцов и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

