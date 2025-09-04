Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал об отношениях России и Лаоса - РИА Новости, 04.09.2025
16:42 04.09.2025 (обновлено: 16:55 04.09.2025)
Путин рассказал об отношениях России и Лаоса
россия
лаос
владивосток
владимир путин
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Отношения России и Лаоса развиваются по всем ключевым направлениям, заявил президент РФ Владимир Путин, отдельно отметив взаимодействие силовых структур двух стран. "У нас в двустороннем плане отношения развиваются по всем ключевым направлениям, включая и взаимоотношения между силовыми структурами", - сказал Путин на встрече с премьером Лаоса Сонсаем Сипхандоном. На встрече президент России выразил уверенность, что поездка во Владивосток станет полезной Сипхандона, отметив, что для него это первый визит в Россию на посту премьера. Кроме того, Путин напомнил, что в этом году Россия и Лаос отмечают 65-летие установления дипломатических отношений. Беседа с премьер-министром Лаоса открыла серию международных встреч, которая запланирована у президента на полях ВЭФ. В переговорах от российской делегации приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации президента Максим Орешкин, министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, министр просвещения Сергей Кравцов и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
россия, лаос, владивосток, владимир путин
Россия, Лаос, Владивосток, Владимир Путин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Лаоса Сонесай Сипхандон во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. 4 сентября 2025
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Лаоса Сонесай Сипхандон во время встречи на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. 4 сентября 2025
Премьер-министр Лаоса Сонесай Сипхандон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. 4 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Премьер Лаоса рассказал, что посещает Россию впервые за 38 лет
РоссияЛаосВладивостокВладимир Путин
 
 
