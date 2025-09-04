https://ria.ru/20250904/ogranicheniya-2039560756.html

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация."Аэропорт Волгоград сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет.В публикации подчеркивается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет.

