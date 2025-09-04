В Непале запретили несколько крупных соцсетей

https://ria.ru/20250904/nepal-2039716255.html

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сен – РИА Новости. Власти Непала ввели запрет на деятельность ряда крупных социальных сетей, которые не зарегистрировались в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок, сообщает издание Kathmandu Post. "В четверг министерство поручило управлению по телекоммуникациям Непала заблокировать доступ ко всем платформам, которые не соответствуют процессу регистрации, предписанному Директивами по управлению использованием социальных сетей 2023 года", - сообщает издание. Этот шаг последовал за директивой Верховного суда, которая предписала правительству обеспечить официальную регистрацию в Непале всех онлайн-платформ и социальных сетей — как отечественных, так и зарубежных - для отслеживания нежелательного контента. Согласно данным министерства, начиная с 28 августа компаниям было дано семь дней для подачи заявок на регистрацию. Срок истек в среду вечером, при этом ни одна из крупных мировых платформ, включая Meta*, Alphabet (YouTube), X (ранее Twitter), Reddit и LinkedIn, не подала заявки. В свою очередь платформы TikTok, Viber, Witk, Nimbuzz и Popo Live уже включены в список министерства, а Telegram и Global Diary подали заявки и ожидают одобрения. Действия правительства вызвали политическую реакцию. Хит Радж Панди, старший партийный организатор Коммунистической партии Непала (маоистский центр), главной оппозиционной партии в парламенте, назвал это решение неприемлемым и предупредил, что закрытие социальных сетей может привести к хаосу в стране. Критики принятого решения предупреждают, что полный запрет может нарушить коммуникацию, торговлю и общественную жизнь, учитывая доминирование западных соцсетей в Непале. Однако правительство настаивает на необходимости более строгого регулирования для ограничения вредоносного контента и обеспечения ответственности технологических компаний, работающих в стране.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

