Сибирские ученые сделали открытие для успешного ЭКО

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Увеличить шансы на успешную беременность в результате процедуры ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) может помочь новое открытие ученых СибГМУ, связанное с ролью иммунных клеток. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Bioscience-Landmark.Метод лечения бесплодия, при котором яйцеклетку извлекают из организма, оплодотворяют в лаборатории и затем переносят в матку, называют экстракорпоральным оплодотворением (ЭКО). Успех этой процедуры зависит от множества факторов, в том числе состояния иммунной системы пациентки, рассказали исследователи Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ).Ученые вуза изучили влияние на качество эмбрионов иммунных клеток, которые содержатся в особой среде, окружающей яйцеклетку (фолликулярной жидкости), а также в крови пациенток.По их словам, большинство других исследований сосредоточено главным образом на одном из вариантов биологических жидкостей и в основном изучают растворимые компоненты, такие как гормоны и белки.В результате они обнаружили, что качество эмбрионов зависит не только от возраста или гормонального фона, как считалось ранее. На успешность имплантации и последующую беременность влияет перераспределение иммунных клеток (моноцитов и макрофагов) в фолликулярной жидкости. Оно имеет связь с воспалительными процессами."Это могут быть воспалительные изменения, связанные с ожирением или метаболическими нарушениями, а также различная продолжительность воздействия вирусов вследствие перенесенных заболеваний", — рассказал ассистент кафедры биохимии и молекулярной биологии с курсом клинической лабораторной диагностики СибГМУ Евгений Меркулов.По его словам, существует баланс между "защитными" и "атакующими" иммунными клетками, который способствует успешному прикреплению эмбриона. Этот баланс может быть нарушен из-за различных патологических состояний. Так, женщины с избыточной массой тела или другими нарушениями "женского здоровья" становятся легкой мишенью для перекоса баланса в сторону "атакующих" иммунных клеток.В результате это существенно затрудняет успешное проведение процедуры ЭКО: эмбрион с трудом имплантируется и оказывается более слабым.На основе полученной информации ученые ведут разработку "иммунного калькулятора" — модели, которая сможет спрогнозировать шансы на получение эмбрионов высокого или низкого качества по результатам анализа клеточного состава."Полученные данные открывают возможность для глубокого изучения и понимания иммунных механизмов, которые обеспечивают успешное начало беременности. Это позволяет создать подходы и алгоритмы, которые бы выявляли этот дисбаланс и могли облегчить прохождение ЭКО", — прокомментировал Меркулов.В дальнейшем исследователи планируют изучить молекулярные механизмы, способные "переключать" иммунные клетки из воспалительного состояния в восстановительное.Это позволит не только прогнозировать, но и разрабатывать способы мягкой коррекции иммунного профиля до начала протокола ЭКО, что повысит шансы на успешную беременность.Исследование выполнено в рамках программы развития "Приоритет-2030".

Новости

