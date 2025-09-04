https://ria.ru/20250904/nasledie-2039737576.html

В Карабахе уничтожают культурное наследие, заявил католикос всех армян

В Карабахе уничтожают культурное наследие, заявил католикос всех армян - РИА Новости, 04.09.2025

В Карабахе уничтожают культурное наследие, заявил католикос всех армян

Католикос всех армян Гарегин II заявил об уничтожении армянского культурного наследия в Карабахе. РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T17:51:00+03:00

2025-09-04T17:51:00+03:00

2025-09-04T17:51:00+03:00

религия

армения

азербайджан

сша

гарегин ii

ильхам алиев

никол пашинян

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150209/94/1502099404_0:353:3014:2048_1920x0_80_0_0_5725638acaf8cd8fdfc6e80fff968b4e.jpg

ЕРЕВАН, 4 сен – РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II заявил об уничтожении армянского культурного наследия в Карабахе. "Сегодня (в Карабахе – ред.) наше многовековое духовно-культурное наследие, исторические святыни уничтожаются и повреждаются, а также присваиваются под ложным предлогом их "неармянской" принадлежности", — заявил Гарегин II во время межцерковной конференции, посвященной 1700-летию Первого Никейкого Вселенского собора. В сентябре 1991 года, в последние месяцы существования СССР, в ходе армяно-азербайджанского конфликта армяне Карабаха в одностороннем порядке провозгласили республику. С распадом Советского Союза карабахский конфликт вылился в полномасштабные боевые действия, которые велись с 1992 по май 1994 года и окончились победой армянской стороны - непризнанная, в том числе со стороны Армении, республика просуществовала более 30 лет. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В сентябре 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.

https://ria.ru/20250823/pashinyan-2037134277.html

армения

азербайджан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, азербайджан, сша, гарегин ii, ильхам алиев, никол пашинян, евросоюз