17:51 04.09.2025
В Карабахе уничтожают культурное наследие, заявил католикос всех армян
В Карабахе уничтожают культурное наследие, заявил католикос всех армян
ЕРЕВАН, 4 сен – РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II заявил об уничтожении армянского культурного наследия в Карабахе. "Сегодня (в Карабахе – ред.) наше многовековое духовно-культурное наследие, исторические святыни уничтожаются и повреждаются, а также присваиваются под ложным предлогом их "неармянской" принадлежности", — заявил Гарегин II во время межцерковной конференции, посвященной 1700-летию Первого Никейкого Вселенского собора. В сентябре 1991 года, в последние месяцы существования СССР, в ходе армяно-азербайджанского конфликта армяне Карабаха в одностороннем порядке провозгласили республику. С распадом Советского Союза карабахский конфликт вылился в полномасштабные боевые действия, которые велись с 1992 по май 1994 года и окончились победой армянской стороны - непризнанная, в том числе со стороны Армении, республика просуществовала более 30 лет. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В сентябре 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Религия, Армения, Азербайджан, США, Гарегин II, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Евросоюз
ЕРЕВАН, 4 сен – РИА Новости. Католикос всех армян Гарегин II заявил об уничтожении армянского культурного наследия в Карабахе.
"Сегодня (в Карабахе – ред.) наше многовековое духовно-культурное наследие, исторические святыни уничтожаются и повреждаются, а также присваиваются под ложным предлогом их "неармянской" принадлежности", — заявил Гарегин II во время межцерковной конференции, посвященной 1700-летию Первого Никейкого Вселенского собора.
В сентябре 1991 года, в последние месяцы существования СССР, в ходе армяно-азербайджанского конфликта армяне Карабаха в одностороннем порядке провозгласили республику. С распадом Советского Союза карабахский конфликт вылился в полномасштабные боевые действия, которые велись с 1992 по май 1994 года и окончились победой армянской стороны - непризнанная, в том числе со стороны Армении, республика просуществовала более 30 лет. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию советского времени. В регионе разместились российские миротворцы.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В сентябре 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась около суток. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании министрами иностранных Армении и Азербайджана согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
РелигияАрменияАзербайджанСШАГарегин IIИльхам АлиевНикол ПашинянЕвросоюз
 
 
