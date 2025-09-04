https://ria.ru/20250904/naselenie-2039599525.html
Трутнев рассказал Путину о притоке населения на Дальний Восток
Трутнев рассказал Путину о притоке населения на Дальний Восток - РИА Новости, 04.09.2025
Трутнев рассказал Путину о притоке населения на Дальний Восток
Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о притоке населения на... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T10:14:00+03:00
2025-09-04T10:14:00+03:00
2025-09-04T10:21:00+03:00
общество
дальний восток
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583904763_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_f6e5f4774eb95c459a80e3ca5d0535c0.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о притоке населения на Дальний Восток, по его словам, в 2024 году туда переехали 24 тысячи россиян."Вы неоднократно ставили нам задачу стабилизировать приток населения. В 90-е годы он приобретал угрожающий характер. После этого приток всё более сокращался. И сегодня мы можем докладывать о притоке населения. 24 тысячи жителей России в 2024 году переехали на Дальний Восток", - доложил Трутнев президенту на презентации результатов развития ДФО и открытии новых объектов.Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
https://ria.ru/20250904/mintrans-2039538672.html
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583904763_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_b64cb19b21a62544bb611390182ec1f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дальний восток, владимир путин
Общество, Дальний Восток, Владимир Путин
Трутнев рассказал Путину о притоке населения на Дальний Восток
На Дальний Восток в 2024 году переехали 24 тысячи россиян