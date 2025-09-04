https://ria.ru/20250904/naselenie-2039599525.html

Трутнев рассказал Путину о притоке населения на Дальний Восток

Трутнев рассказал Путину о притоке населения на Дальний Восток - РИА Новости, 04.09.2025

Трутнев рассказал Путину о притоке населения на Дальний Восток

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о притоке населения на... РИА Новости, 04.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о притоке населения на Дальний Восток, по его словам, в 2024 году туда переехали 24 тысячи россиян."Вы неоднократно ставили нам задачу стабилизировать приток населения. В 90-е годы он приобретал угрожающий характер. После этого приток всё более сокращался. И сегодня мы можем докладывать о притоке населения. 24 тысячи жителей России в 2024 году переехали на Дальний Восток", - доложил Трутнев президенту на презентации результатов развития ДФО и открытии новых объектов.Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

