10:14 04.09.2025 (обновлено: 10:21 04.09.2025)
Трутнев рассказал Путину о притоке населения на Дальний Восток
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о притоке населения на Дальний Восток, по его словам, в 2024 году туда переехали 24 тысячи россиян.
"Вы неоднократно ставили нам задачу стабилизировать приток населения. В 90-е годы он приобретал угрожающий характер. После этого приток всё более сокращался. И сегодня мы можем докладывать о притоке населения. 24 тысячи жителей России в 2024 году переехали на Дальний Восток", - доложил Трутнев президенту на презентации результатов развития ДФО и открытии новых объектов.
Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.
