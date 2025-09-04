https://ria.ru/20250904/mladenets-2039774044.html
В Ленинградской области нашли младенца в коробке у мусоропровода
В Ленинградской области нашли младенца в коробке у мусоропровода - РИА Новости, 04.09.2025
В Ленинградской области нашли младенца в коробке у мусоропровода
Брошенного младенца обнаружили во Всеволожске Ленинградской области в коробке у мусоропровода, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 04.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Брошенного младенца обнаружили во Всеволожске Ленинградской области в коробке у мусоропровода, сообщает пресс-служба СУСК по региону. "Четвертого сентября в коробке у мусоропровода в помещении подъезда дома по улице Ленинградской в городе Всеволожске Ленинградской области обнаружен новорожденный ребенок женского пола", - сообщает пресс-служба. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного. Уточняется, что в настоящее время младенец находится в медицинском учреждении. По информации пресс-службы прокуратуры региона, инцидент произошел около 13.00, мать ребенка доставлена в правоохранительные органы. Ведомство организовало проверку по данному поводу, в ходе которой изучит все обстоятельства произошедшего, в том числе работу органов системы профилактики и организаций, которые осуществляют дородовое и послеродовое сопровождение.
