08:13 04.09.2025 (обновлено: 08:15 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/miroporjadok-2039566448.html
Новый миропорядок будет строиться за пределами Запада, считает Яковенко
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Новый многополярный миропорядок будет строиться за пределами коллективного Запада, который в лучшем случае должен будет смириться с перспективой раздельного существования двух групп государств в разных системах координат, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко. "Многополярный миропорядок будет строиться за пределами коллективного Запада, который не в состоянии этому помешать. В лучшем случае ему придется смириться с перспективой раздельного существования двух групп государств в двух параллельных системах координат. Что касается Глобального Юга и Востока, то, как следует из Тяньцзиньской декларации, он как раз утверждает тот послевоенный международный правопорядок с центральной ролью ООН и принципами ее Устава, который на деле отрицают западные столицы", - сказал он. Как полагает Яковенко, в Европе, учитывая ее натоцентричность, невозможна равная и неделимая структура безопасности. Таким образом, как подчеркивает он, новая ее структура придет в европейские страны с Востока, "если и когда им надоест вариться в собственном соку". Отдельное внимание Яковенко уделяет роли администрации американского президента Дональда Трампа, своим экономическим и политическим давлением поспособствовавшей сплочению стран-участниц ШОС. "Эти промахи уже сложились в дипломатическую катастрофу, похожую на гонку со временем, которую Вашингтон проигрывает и проиграет окончательно, если не сможет переоценить ситуацию и резко сменить курс, признав непреходящее значение ценностей классической дипломатии. Но сможет ли - вот в чем вопрос!" - резюмирует он. В Китае завершился крупнейший за всю историю объединения саммит Шанхайской организации сотрудничества. Участники мероприятия приняли Тяньцзиньскую декларацию, председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу глобального управления, а президент России Владимир Путин выступил на встрече в формате "ШОС плюс" и провел серию двусторонних переговоров.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
