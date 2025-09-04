https://ria.ru/20250904/miroporjadok-2039566448.html

Новый миропорядок будет строиться за пределами Запада, считает Яковенко

Новый миропорядок будет строиться за пределами Запада, считает Яковенко - РИА Новости, 04.09.2025

Новый миропорядок будет строиться за пределами Запада, считает Яковенко

Новый многополярный миропорядок будет строиться за пределами коллективного Запада, который в лучшем случае должен будет смириться с перспективой раздельного... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T08:13:00+03:00

2025-09-04T08:13:00+03:00

2025-09-04T08:15:00+03:00

россия

восток

китай

александр яковенко

дональд трамп

си цзиньпин

шос

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Новый многополярный миропорядок будет строиться за пределами коллективного Запада, который в лучшем случае должен будет смириться с перспективой раздельного существования двух групп государств в разных системах координат, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко. "Многополярный миропорядок будет строиться за пределами коллективного Запада, который не в состоянии этому помешать. В лучшем случае ему придется смириться с перспективой раздельного существования двух групп государств в двух параллельных системах координат. Что касается Глобального Юга и Востока, то, как следует из Тяньцзиньской декларации, он как раз утверждает тот послевоенный международный правопорядок с центральной ролью ООН и принципами ее Устава, который на деле отрицают западные столицы", - сказал он. Как полагает Яковенко, в Европе, учитывая ее натоцентричность, невозможна равная и неделимая структура безопасности. Таким образом, как подчеркивает он, новая ее структура придет в европейские страны с Востока, "если и когда им надоест вариться в собственном соку". Отдельное внимание Яковенко уделяет роли администрации американского президента Дональда Трампа, своим экономическим и политическим давлением поспособствовавшей сплочению стран-участниц ШОС. "Эти промахи уже сложились в дипломатическую катастрофу, похожую на гонку со временем, которую Вашингтон проигрывает и проиграет окончательно, если не сможет переоценить ситуацию и резко сменить курс, признав непреходящее значение ценностей классической дипломатии. Но сможет ли - вот в чем вопрос!" - резюмирует он. В Китае завершился крупнейший за всю историю объединения саммит Шанхайской организации сотрудничества. Участники мероприятия приняли Тяньцзиньскую декларацию, председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу глобального управления, а президент России Владимир Путин выступил на встрече в формате "ШОС плюс" и провел серию двусторонних переговоров.

https://ria.ru/20250904/sammit-2039556731.html

https://ria.ru/20250904/kallas-2039521571.html

россия

восток

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, восток, китай, александр яковенко, дональд трамп, си цзиньпин, шос, оон