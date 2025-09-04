Новый миропорядок будет строиться за пределами Запада, считает Яковенко
Яковенко: новый многополярный миропорядок будет строиться за пределами Запада
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Новый многополярный миропорядок будет строиться за пределами коллективного Запада, который в лучшем случае должен будет смириться с перспективой раздельного существования двух групп государств в разных системах координат, заявил РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.
"Многополярный миропорядок будет строиться за пределами коллективного Запада, который не в состоянии этому помешать. В лучшем случае ему придется смириться с перспективой раздельного существования двух групп государств в двух параллельных системах координат. Что касается Глобального Юга и Востока, то, как следует из Тяньцзиньской декларации, он как раз утверждает тот послевоенный международный правопорядок с центральной ролью ООН и принципами ее Устава, который на деле отрицают западные столицы", - сказал он.
Отдельное внимание Яковенко уделяет роли администрации американского президента Дональда Трампа, своим экономическим и политическим давлением поспособствовавшей сплочению стран-участниц ШОС.
"Эти промахи уже сложились в дипломатическую катастрофу, похожую на гонку со временем, которую Вашингтон проигрывает и проиграет окончательно, если не сможет переоценить ситуацию и резко сменить курс, признав непреходящее значение ценностей классической дипломатии. Но сможет ли - вот в чем вопрос!" - резюмирует он.
В Китае завершился крупнейший за всю историю объединения саммит Шанхайской организации сотрудничества. Участники мероприятия приняли Тяньцзиньскую декларацию, председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул инициативу глобального управления, а президент России Владимир Путин выступил на встрече в формате "ШОС плюс" и провел серию двусторонних переговоров.