https://ria.ru/20250904/mintrans-2039566197.html

Минтранс допустил увеличение числа авиарейсов с Китаем

Минтранс допустил увеличение числа авиарейсов с Китаем - РИА Новости, 04.09.2025

Минтранс допустил увеличение числа авиарейсов с Китаем

Минтранс России рассмотрит возможность увеличения количества авиарейсов с Китаем на фоне введения этой страной безвизового режима для россиян, сообщил... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T08:10:00+03:00

2025-09-04T08:10:00+03:00

2025-09-04T08:10:00+03:00

туризм

китай

москва

владивосток

андрей никитин (политик)

аэрофлот

дальневосточный федеральный университет

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Минтранс России рассмотрит возможность увеличения количества авиарейсов с Китаем на фоне введения этой страной безвизового режима для россиян, сообщил журналистам глава министерства Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. "Да, может быть", - ответил Никитин на вопрос о том, допускает ли Минтранс увеличение частоты авиарейсов в связи с введением безвизового режима. Крупневший авиаперевозчик в России группа "Аэрофлот" ранее сообщала, что выполняет рейсы в шесть городов Китая: в Санью - из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Красноярска, Екатеринбурга, Владивостока, Хабаровска, Новосибирска; в Харбин - из Владивостока и Красноярска; в Шанхай - из Москвы и Владивостока; в Пекин - из Москвы и Красноярска; в Гуанчжоу и Гонконг - из Москвы. После введения безвизового режима для россиян в Китае "Аэрофлот" ожидает роста пассажиропотока между странами. Сотрудничество России и Китая в области воздушного сообщения осуществляется на основе соглашения между правительствами СССР и КНР. С российской стороны пассажирские рейсы выполняют восемь авиакомпаний по 36 маршрутам, с китайской - 10 перевозчиков по 24 маршрутам. Перевозчики обеих стран в совокупности выполняют 230 рейсов в неделю. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250902/kitay-2039035947.html

https://ria.ru/20250902/turpotok-2039214773.html

китай

москва

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, москва, владивосток, андрей никитин (политик), аэрофлот, дальневосточный федеральный университет, новости - туризм