Минтранс допустил увеличение числа авиарейсов с Китаем
Туризм
 
08:10 04.09.2025
Минтранс допустил увеличение числа авиарейсов с Китаем
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Минтранс России рассмотрит возможность увеличения количества авиарейсов с Китаем на фоне введения этой страной безвизового режима для россиян, сообщил журналистам глава министерства Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. "Да, может быть", - ответил Никитин на вопрос о том, допускает ли Минтранс увеличение частоты авиарейсов в связи с введением безвизового режима. Крупневший авиаперевозчик в России группа "Аэрофлот" ранее сообщала, что выполняет рейсы в шесть городов Китая: в Санью - из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Красноярска, Екатеринбурга, Владивостока, Хабаровска, Новосибирска; в Харбин - из Владивостока и Красноярска; в Шанхай - из Москвы и Владивостока; в Пекин - из Москвы и Красноярска; в Гуанчжоу и Гонконг - из Москвы. После введения безвизового режима для россиян в Китае "Аэрофлот" ожидает роста пассажиропотока между странами. Сотрудничество России и Китая в области воздушного сообщения осуществляется на основе соглашения между правительствами СССР и КНР. С российской стороны пассажирские рейсы выполняют восемь авиакомпаний по 36 маршрутам, с китайской - 10 перевозчиков по 24 маршрутам. Перевозчики обеих стран в совокупности выполняют 230 рейсов в неделю. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Минтранс России рассмотрит возможность увеличения количества авиарейсов с Китаем на фоне введения этой страной безвизового режима для россиян, сообщил журналистам глава министерства Андрей Никитин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
Во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян.
"Да, может быть", - ответил Никитин на вопрос о том, допускает ли Минтранс увеличение частоты авиарейсов в связи с введением безвизового режима.
Крупневший авиаперевозчик в России группа "Аэрофлот" ранее сообщала, что выполняет рейсы в шесть городов Китая: в Санью - из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Красноярска, Екатеринбурга, Владивостока, Хабаровска, Новосибирска; в Харбин - из Владивостока и Красноярска; в Шанхай - из Москвы и Владивостока; в Пекин - из Москвы и Красноярска; в Гуанчжоу и Гонконг - из Москвы. После введения безвизового режима для россиян в Китае "Аэрофлот" ожидает роста пассажиропотока между странами.
Сотрудничество России и Китая в области воздушного сообщения осуществляется на основе соглашения между правительствами СССР и КНР. С российской стороны пассажирские рейсы выполняют восемь авиакомпаний по 36 маршрутам, с китайской - 10 перевозчиков по 24 маршрутам. Перевозчики обеих стран в совокупности выполняют 230 рейсов в неделю.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
