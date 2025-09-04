Рейтинг@Mail.ru
Марочко рассказал о продвижении ВС России в ЛНР - РИА Новости, 04.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 04.09.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России в ЛНР
Марочко рассказал о продвижении ВС России в ЛНР
ВС РФ заняли новые рубежи юго-западнее Червоной Дибровы в Серебрянском лесничестве в ЛНР и юго-восточнее населенного пункта Торское в ДНР, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.09.2025
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
кременная
андрей марочко
вооруженные силы рф
ЛУГАНСК, 4 сен - РИА Новости. ВС РФ заняли новые рубежи юго-западнее Червоной Дибровы в Серебрянском лесничестве в ЛНР и юго-восточнее населенного пункта Торское в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных освободительных действий нашим войскам удалось занять новые рубежи юго-западнее Червоной Дибровы в ЛНР и подравнять ЛБС (линию боевого соприкосновения - ред.) юго-восточнее Торского соседней ДНР. Также под наш контроль перешло три гектара в Серебрянском лесничестве", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные. Марочко уточнил, что севернее Григоровки в ДНР российские силы взяли под контроль почти пять гектаров лесистой местности. Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от освобожденного российским войскам города Кременная в ЛНР. Часть территории леса контролируют ВС РФ, часть - украинская армия.
луганская народная республика
донецкая народная республика
кременная
луганская народная республика, донецкая народная республика, кременная, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Кременная, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
Марочко рассказал о продвижении ВС России в ЛНР

Марочко: ВС РФ заняли новые рубежи в Серебрянском лесничестве ЛНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 4 сен - РИА Новости. ВС РФ заняли новые рубежи юго-западнее Червоной Дибровы в Серебрянском лесничестве в ЛНР и юго-восточнее населенного пункта Торское в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе активных освободительных действий нашим войскам удалось занять новые рубежи юго-западнее Червоной Дибровы в ЛНР и подравнять ЛБС (линию боевого соприкосновения - ред.) юго-восточнее Торского соседней ДНР. Также под наш контроль перешло три гектара в Серебрянском лесничестве", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные.
Марочко уточнил, что севернее Григоровки в ДНР российские силы взяли под контроль почти пять гектаров лесистой местности.
Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от освобожденного российским войскам города Кременная в ЛНР. Часть территории леса контролируют ВС РФ, часть - украинская армия.
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Купянске
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаКременнаяАндрей МарочкоВооруженные силы РФ
 
 
