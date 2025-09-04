https://ria.ru/20250904/marochko-2039557637.html

Марочко рассказал о продвижении ВС России в ЛНР

Марочко рассказал о продвижении ВС России в ЛНР

ЛУГАНСК, 4 сен - РИА Новости. ВС РФ заняли новые рубежи юго-западнее Червоной Дибровы в Серебрянском лесничестве в ЛНР и юго-восточнее населенного пункта Торское в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе активных освободительных действий нашим войскам удалось занять новые рубежи юго-западнее Червоной Дибровы в ЛНР и подравнять ЛБС (линию боевого соприкосновения - ред.) юго-восточнее Торского соседней ДНР. Также под наш контроль перешло три гектара в Серебрянском лесничестве", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные. Марочко уточнил, что севернее Григоровки в ДНР российские силы взяли под контроль почти пять гектаров лесистой местности. Серебрянское лесничество находится в нескольких километрах от освобожденного российским войскам города Кременная в ЛНР. Часть территории леса контролируют ВС РФ, часть - украинская армия.

