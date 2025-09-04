https://ria.ru/20250904/marochko-2039552357.html
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Купянске
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 сен - РИА Новости. ВС РФ продвинулись на южном направлении в Купянске Харьковской области и заняли ряд позиций на нескольких улицах города, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Наши передовые подразделения продолжают развивать успех в населенном пункте Купянск. Закрепившись на северных окраинах города, ВС РФ после маневренных действий удалось продвинуться на южном направлении и занять новые рубежи и позиции. Под полный физический контроль российской армии перешло до 15% города", - рассказал эксперт, ссылаясь на свои источники и разведданные. Он отметил, что около 25% населенного пункта находится "серой зоне", но по мере продвижения российских войск эта цифра сокращается. В среду Минобороны РФ показало кадры, подтверждающие контроль российскими войсками около половины территории города Купянска в Харьковской области.
