Происходит переход к прагматичному управлению миром, заявил Кобяков
Происходит переход к прагматичному управлению миром, заявил Кобяков
2025-09-04T16:46:00+03:00
2025-09-04T16:46:00+03:00
2025-09-04T17:10:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков выразил в интервью РИА Новости на ВЭФ мнение, что идет переход к прагматичному сотрудничеству в глобальном управлении миром. "Мне кажется, что мы переходим именно к прагматичному сотрудничеству в глобальном управлении миром, как предлагает лидер Китая Си Цзиньпин", - сказал Кобяков. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
