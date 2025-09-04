https://ria.ru/20250904/kobjakov-2039714389.html

Происходит переход к прагматичному управлению миром, заявил Кобяков

Происходит переход к прагматичному управлению миром, заявил Кобяков - РИА Новости, 04.09.2025

Происходит переход к прагматичному управлению миром, заявил Кобяков

Советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков выразил в интервью РИА Новости на ВЭФ... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T16:46:00+03:00

2025-09-04T16:46:00+03:00

2025-09-04T17:10:00+03:00

политика

россия

китай

владивосток

антон кобяков

си цзиньпин

дальневосточный федеральный университет

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039721407_0:283:2883:1905_1920x0_80_0_0_89049d533ba68d470dd37a8f6f82103b.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков выразил в интервью РИА Новости на ВЭФ мнение, что идет переход к прагматичному сотрудничеству в глобальном управлении миром. "Мне кажется, что мы переходим именно к прагматичному сотрудничеству в глобальном управлении миром, как предлагает лидер Китая Си Цзиньпин", - сказал Кобяков. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240905/putin-1970754549.html

россия

китай

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, китай, владивосток, антон кобяков, си цзиньпин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025