Происходит переход к прагматичному управлению миром, заявил Кобяков
16:46 04.09.2025 (обновлено: 17:10 04.09.2025)
Происходит переход к прагматичному управлению миром, заявил Кобяков
политика
россия
китай
владивосток
антон кобяков
си цзиньпин
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков выразил в интервью РИА Новости на ВЭФ мнение, что идет переход к прагматичному сотрудничеству в глобальном управлении миром. "Мне кажется, что мы переходим именно к прагматичному сотрудничеству в глобальном управлении миром, как предлагает лидер Китая Си Цзиньпин", - сказал Кобяков. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
политика, россия, китай, владивосток, антон кобяков, си цзиньпин, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Политика, Россия, Китай, Владивосток, Антон Кобяков, Си Цзиньпин, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков выразил в интервью РИА Новости на ВЭФ мнение, что идет переход к прагматичному сотрудничеству в глобальном управлении миром.
"Мне кажется, что мы переходим именно к прагматичному сотрудничеству в глобальном управлении миром, как предлагает лидер Китая Си Цзиньпин", - сказал Кобяков.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
"Ими управляют инопланетяне". Путин на ВЭФ расставил все по местам
5 сентября 2024, 12:11
 
ПолитикаРоссияКитайВладивостокАнтон КобяковСи ЦзиньпинДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
