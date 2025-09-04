https://ria.ru/20250904/knr-2039764062.html
Член политбюро ЦК КПК передал привет Путину от Си Цзиньпина
2025-09-04T19:21:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун передал привет и наилучшие пожелания президенту РФ Владимиру Путину от председателя КНР Си Цзиньпина. "Хотел бы передать вам искренний привет и наилучшие пожелания от председателя Си Цзиньпина", - сказал он на встрече с Путиным на полях Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
