Член политбюро ЦК КПК передал привет Путину от Си Цзиньпина

Член политбюро ЦК КПК передал привет Путину от Си Цзиньпина - РИА Новости, 04.09.2025

Член политбюро ЦК КПК передал привет Путину от Си Цзиньпина

Член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун передал привет и наилучшие... РИА Новости, 04.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун передал привет и наилучшие пожелания президенту РФ Владимиру Путину от председателя КНР Си Цзиньпина. "Хотел бы передать вам искренний привет и наилучшие пожелания от председателя Си Цзиньпина", - сказал он на встрече с Путиным на полях Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

