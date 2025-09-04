Рейтинг@Mail.ru
Член политбюро ЦК КПК передал привет Путину от Си Цзиньпина - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/knr-2039764062.html
Член политбюро ЦК КПК передал привет Путину от Си Цзиньпина
Член политбюро ЦК КПК передал привет Путину от Си Цзиньпина - РИА Новости, 04.09.2025
Член политбюро ЦК КПК передал привет Путину от Си Цзиньпина
Член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун передал привет и наилучшие... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T19:21:00+03:00
2025-09-04T19:21:00+03:00
россия
китай
владивосток
владимир путин
си цзиньпин
всекитайское собрание народных представителей
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/81176/69/811766913_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_f729846227dc7c281dbb3ab57171e219.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун передал привет и наилучшие пожелания президенту РФ Владимиру Путину от председателя КНР Си Цзиньпина. "Хотел бы передать вам искренний привет и наилучшие пожелания от председателя Си Цзиньпина", - сказал он на встрече с Путиным на полях Восточного экономического форума. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/putin-2039746125.html
россия
китай
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/81176/69/811766913_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_07886ade612e6fadb3500b1064ec7678.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, владивосток, владимир путин, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025, в мире
Россия, Китай, Владивосток, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Всекитайское собрание народных представителей, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025, В мире
Член политбюро ЦК КПК передал привет Путину от Си Цзиньпина

Член политбюро ЦК КПК Ли Хунчжун передал привет Путину от Си Цзиньпина

© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Член политбюро ЦК КПК, заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжун передал привет и наилучшие пожелания президенту РФ Владимиру Путину от председателя КНР Си Цзиньпина.
"Хотел бы передать вам искренний привет и наилучшие пожелания от председателя Си Цзиньпина", - сказал он на встрече с Путиным на полях Восточного экономического форума.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин и член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ли Хунчжун проводят встречу на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. 4 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Безвизовый режим с КНР будет способствовать развитию бизнеса, заявил Путин
Вчера, 18:19
 
РоссияКитайВладивостокВладимир ПутинСи ЦзиньпинВсекитайское собрание народных представителейДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала