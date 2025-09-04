https://ria.ru/20250904/knr-2039722870.html
Си Цзиньпин рассказал о позиции КНР по Корейскому полуострову
Си Цзиньпин рассказал о позиции КНР по Корейскому полуострову - РИА Новости, 04.09.2025
Си Цзиньпин рассказал о позиции КНР по Корейскому полуострову
2025-09-04
ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости. Пекин придерживается объективной позиции по вопросу Корейского полуострова, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Пекине "В вопросе Корейского полуострова Китай неизменно занимает объективную и справедливую позицию и готов продолжать укреплять координацию с Северной Кореей, прилагает максимальные усилия для поддержания мира и стабильности на полуострове", - приводит слова китайского лидера агентство Синьхуа. Лидер КНДР 2 сентября прибыл в Китай с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. В среду Ким Чен Ын вместе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
Си Цзиньпин рассказал о позиции КНР по Корейскому полуострову
