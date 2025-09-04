Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин рассказал о позиции КНР по Корейскому полуострову - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/knr-2039722870.html
Си Цзиньпин рассказал о позиции КНР по Корейскому полуострову
Си Цзиньпин рассказал о позиции КНР по Корейскому полуострову - РИА Новости, 04.09.2025
Си Цзиньпин рассказал о позиции КНР по Корейскому полуострову
Пекин придерживается объективной позиции по вопросу Корейского полуострова, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с северокорейским лидером Ким РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T17:12:00+03:00
2025-09-04T17:12:00+03:00
в мире
китай
пекин
корейский полуостров
си цзиньпин
ким чен ын
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039349413_0:108:2729:1644_1920x0_80_0_0_5f7dcf2c1368ed63a862dc5bf9582a32.jpg
ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости. Пекин придерживается объективной позиции по вопросу Корейского полуострова, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Пекине "В вопросе Корейского полуострова Китай неизменно занимает объективную и справедливую позицию и готов продолжать укреплять координацию с Северной Кореей, прилагает максимальные усилия для поддержания мира и стабильности на полуострове", - приводит слова китайского лидера агентство Синьхуа. Лидер КНДР 2 сентября прибыл в Китай с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. В среду Ким Чен Ын вместе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
https://ria.ru/20250904/sotrudnichestvo-2039526865.html
китай
пекин
корейский полуостров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039349413_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f23ee835444f82e7180cc69844b36d60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, пекин, корейский полуостров, си цзиньпин, ким чен ын, владимир путин
В мире, Китай, Пекин, Корейский полуостров, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын, Владимир Путин
Си Цзиньпин рассказал о позиции КНР по Корейскому полуострову

Си Цзиньпин: Китай придерживается объективной позиции по Корейскому полуострову

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГлавы иностранных делегаций перед парадом в Пекине
Главы иностранных делегаций перед парадом в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Главы иностранных делегаций перед парадом в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости. Пекин придерживается объективной позиции по вопросу Корейского полуострова, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Пекине
"В вопросе Корейского полуострова Китай неизменно занимает объективную и справедливую позицию и готов продолжать укреплять координацию с Северной Кореей, прилагает максимальные усилия для поддержания мира и стабильности на полуострове", - приводит слова китайского лидера агентство Синьхуа.
Лидер КНДР 2 сентября прибыл в Китай с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. В среду Ким Чен Ын вместе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
Владимир Путин и Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Ким Чен Ын и Путин подробно обсудили планы сотрудничества России и КНДР
Вчера, 01:36
 
В миреКитайПекинКорейский полуостровСи ЦзиньпинКим Чен ЫнВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала