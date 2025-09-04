https://ria.ru/20250904/knr-2039722870.html

Си Цзиньпин рассказал о позиции КНР по Корейскому полуострову

Си Цзиньпин рассказал о позиции КНР по Корейскому полуострову - РИА Новости, 04.09.2025

Си Цзиньпин рассказал о позиции КНР по Корейскому полуострову

Пекин придерживается объективной позиции по вопросу Корейского полуострова, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с северокорейским лидером Ким РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T17:12:00+03:00

2025-09-04T17:12:00+03:00

2025-09-04T17:12:00+03:00

в мире

китай

пекин

корейский полуостров

си цзиньпин

ким чен ын

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039349413_0:108:2729:1644_1920x0_80_0_0_5f7dcf2c1368ed63a862dc5bf9582a32.jpg

ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости. Пекин придерживается объективной позиции по вопросу Корейского полуострова, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Пекине "В вопросе Корейского полуострова Китай неизменно занимает объективную и справедливую позицию и готов продолжать укреплять координацию с Северной Кореей, прилагает максимальные усилия для поддержания мира и стабильности на полуострове", - приводит слова китайского лидера агентство Синьхуа. Лидер КНДР 2 сентября прибыл в Китай с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. В среду Ким Чен Ын вместе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

https://ria.ru/20250904/sotrudnichestvo-2039526865.html

китай

пекин

корейский полуостров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, пекин, корейский полуостров, си цзиньпин, ким чен ын, владимир путин