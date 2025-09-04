КНДР намерена развивать отношения с Китаем, заявил Ким Чен Ын

https://ria.ru/20250904/kndr-2039716473.html

ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости. КНДР намерена постоянно углублять и развивать отношения с Китаем, заявил в четверг лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине."Вне зависимости от изменений международной обстановки, дружественные отношения между КНДР и Китаем не изменятся. Пхеньян твердо намерен постоянно углублять и развивать отношения между КНДР и Китаем", - заявил Ким Чен Ын, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Переговоры состоялись в Доме народных собраний в центре Пекина.Лидер КНДР 2 сентября прибыл в Китай с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. В среду Ким Чен Ын вместе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

