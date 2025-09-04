https://ria.ru/20250904/kndr-2039716473.html
КНДР намерена развивать отношения с Китаем, заявил Ким Чен Ын
КНДР намерена развивать отношения с Китаем, заявил Ким Чен Ын - РИА Новости, 04.09.2025
КНДР намерена развивать отношения с Китаем, заявил Ким Чен Ын
КНДР намерена постоянно углублять и развивать отношения с Китаем, заявил в четверг лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T16:53:00+03:00
2025-09-04T16:53:00+03:00
2025-09-04T17:04:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
китай
ким чен ын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039289816_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_8888acb80a0e6c9ab2449dbf4cc2b850.jpg
ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости. КНДР намерена постоянно углублять и развивать отношения с Китаем, заявил в четверг лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине."Вне зависимости от изменений международной обстановки, дружественные отношения между КНДР и Китаем не изменятся. Пхеньян твердо намерен постоянно углублять и развивать отношения между КНДР и Китаем", - заявил Ким Чен Ын, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Переговоры состоялись в Доме народных собраний в центре Пекина.Лидер КНДР 2 сентября прибыл в Китай с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. В среду Ким Чен Ын вместе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
https://ria.ru/20250904/kitaj-2039715701.html
кндр (северная корея)
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039289816_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7fecff533655df0e3c237aca38f70347.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кндр (северная корея), китай, ким чен ын
В мире, КНДР (Северная Корея), Китай, Ким Чен Ын
КНДР намерена развивать отношения с Китаем, заявил Ким Чен Ын
Ким Чен Ын заявил о намерении КНДР развивать отношения с Китаем