Рейтинг@Mail.ru
КНДР намерена развивать отношения с Китаем, заявил Ким Чен Ын - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:53 04.09.2025 (обновлено: 17:04 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/kndr-2039716473.html
КНДР намерена развивать отношения с Китаем, заявил Ким Чен Ын
КНДР намерена развивать отношения с Китаем, заявил Ким Чен Ын - РИА Новости, 04.09.2025
КНДР намерена развивать отношения с Китаем, заявил Ким Чен Ын
КНДР намерена постоянно углублять и развивать отношения с Китаем, заявил в четверг лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T16:53:00+03:00
2025-09-04T17:04:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
китай
ким чен ын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039289816_0:0:3268:1839_1920x0_80_0_0_8888acb80a0e6c9ab2449dbf4cc2b850.jpg
ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости. КНДР намерена постоянно углублять и развивать отношения с Китаем, заявил в четверг лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине."Вне зависимости от изменений международной обстановки, дружественные отношения между КНДР и Китаем не изменятся. Пхеньян твердо намерен постоянно углублять и развивать отношения между КНДР и Китаем", - заявил Ким Чен Ын, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Переговоры состоялись в Доме народных собраний в центре Пекина.Лидер КНДР 2 сентября прибыл в Китай с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. В среду Ким Чен Ын вместе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
https://ria.ru/20250904/kitaj-2039715701.html
кндр (северная корея)
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039289816_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7fecff533655df0e3c237aca38f70347.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кндр (северная корея), китай, ким чен ын
В мире, КНДР (Северная Корея), Китай, Ким Чен Ын
КНДР намерена развивать отношения с Китаем, заявил Ким Чен Ын

Ким Чен Ын заявил о намерении КНДР развивать отношения с Китаем

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости. КНДР намерена постоянно углублять и развивать отношения с Китаем, заявил в четверг лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
"Вне зависимости от изменений международной обстановки, дружественные отношения между КНДР и Китаем не изменятся. Пхеньян твердо намерен постоянно углублять и развивать отношения между КНДР и Китаем", - заявил Ким Чен Ын, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Переговоры состоялись в Доме народных собраний в центре Пекина.
Лидер КНДР 2 сентября прибыл в Китай с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. В среду Ким Чен Ын вместе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Си Цзиньпин призвал КНДР к укреплению стратегического взаимодействия
Вчера, 16:49
 
В миреКНДР (Северная Корея)КитайКим Чен Ын
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала