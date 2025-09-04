https://ria.ru/20250904/kitay-2039717465.html
КНДР продолжит оказывать поддержку Китаю, заявил Ким Чен Ын
КНДР продолжит поддерживать Китай по вопросам, касающимся его основных интересов, и в защите его суверенитета, заявил в четверг лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече
ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости. КНДР продолжит поддерживать Китай по вопросам, касающимся его основных интересов, и в защите его суверенитета, заявил в четверг лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине."КНДР продолжит решительно поддерживать позицию Китая по вопросам, касающимся его коренных интересов, включая Тайвань, Тибет и Синьцзян, а также поддерживать Китай в защите его государственного суверенитета и территориальной целостности", - заявил Ким Чен Ын, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Переговоры состоялись в Доме народных собраний в центре Пекина.Лидер КНДР 2 сентября прибыл в Китай с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. В среду Ким Чен Ын вместе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
