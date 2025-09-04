https://ria.ru/20250904/kitay-2039717465.html

КНДР продолжит оказывать поддержку Китаю, заявил Ким Чен Ын

КНДР продолжит оказывать поддержку Китаю, заявил Ким Чен Ын - РИА Новости, 04.09.2025

КНДР продолжит оказывать поддержку Китаю, заявил Ким Чен Ын

КНДР продолжит поддерживать Китай по вопросам, касающимся его основных интересов, и в защите его суверенитета, заявил в четверг лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T16:56:00+03:00

2025-09-04T16:56:00+03:00

2025-09-04T17:13:00+03:00

кндр (северная корея)

ким чен ын

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149734/92/1497349253_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_0c71f1de28ab4d4be2d86113b2ec5788.jpg

ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости. КНДР продолжит поддерживать Китай по вопросам, касающимся его основных интересов, и в защите его суверенитета, заявил в четверг лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине."КНДР продолжит решительно поддерживать позицию Китая по вопросам, касающимся его коренных интересов, включая Тайвань, Тибет и Синьцзян, а также поддерживать Китай в защите его государственного суверенитета и территориальной целостности", - заявил Ким Чен Ын, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Переговоры состоялись в Доме народных собраний в центре Пекина.Лидер КНДР 2 сентября прибыл в Китай с официальным визитом для участия в торжественных празднованиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны. В среду Ким Чен Ын вместе с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином присутствовали на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

https://ria.ru/20250904/senator-2039584971.html

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кндр (северная корея), ким чен ын