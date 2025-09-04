https://ria.ru/20250904/kitay-2039550812.html

На Западе оценили встречу Путина с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном

На Западе оценили встречу Путина с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном - РИА Новости, 04.09.2025

На Западе оценили встречу Путина с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном

Первая в истории встреча лидеров России, Китая и Северной Кореи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына стала символичной, она грозит даже затмить... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T06:08:00+03:00

2025-09-04T06:08:00+03:00

2025-09-04T06:08:00+03:00

в мире

россия

китай

пекин

владимир путин

си цзиньпин

ким чен ын

военный парад в пекине в 2025 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039349413_0:108:2729:1644_1920x0_80_0_0_5f7dcf2c1368ed63a862dc5bf9582a32.jpg

МОСКВА, 4 cен — РИА Новости. Первая в истории встреча лидеров России, Китая и Северной Кореи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына стала символичной, она грозит даже затмить масштабный военный парад в Пекине, пишет британская газета Guardian."Первой в истории встрече Си, Путина и Кима был придан столь мощный символизм, что она грозила затмить масштабный военный парад, прошедший по улицам китайской столицы", — говорится в материале.Как пишет издание, результаты встречи пока неясны, но лидеры многих стран, включая США, Британию, Японию и Южную Корею, наверняка наблюдали за происходящим со смесью любопытства и тревоги."Поэтому существует большая вероятность, что события среды привлекут внимание (Президента США Дональда. — Прим. Ред.) Трампа и других западных лидеров", — подчеркивается в материале.В среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя и лидеры еще 25 государств присутствовали на мероприятии по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

https://ria.ru/20250904/ukraina-2039525674.html

https://ria.ru/20250904/kitay-2039532642.html

россия

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, ким чен ын, военный парад в пекине в 2025 году