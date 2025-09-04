Рейтинг@Mail.ru
На Западе оценили встречу Путина с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном
04.09.2025
На Западе оценили встречу Путина с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном
На Западе оценили встречу Путина с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном
Первая в истории встреча лидеров России, Китая и Северной Кореи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына стала символичной, она грозит даже затмить масштабный военный парад в Пекине
в мире
россия
китай
пекин
владимир путин
си цзиньпин
ким чен ын
военный парад в пекине в 2025 году
МОСКВА, 4 cен — РИА Новости. Первая в истории встреча лидеров России, Китая и Северной Кореи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына стала символичной, она грозит даже затмить масштабный военный парад в Пекине, пишет британская газета Guardian."Первой в истории встрече Си, Путина и Кима был придан столь мощный символизм, что она грозила затмить масштабный военный парад, прошедший по улицам китайской столицы", — говорится в материале.Как пишет издание, результаты встречи пока неясны, но лидеры многих стран, включая США, Британию, Японию и Южную Корею, наверняка наблюдали за происходящим со смесью любопытства и тревоги."Поэтому существует большая вероятность, что события среды привлекут внимание (Президента США Дональда. — Прим. Ред.) Трампа и других западных лидеров", — подчеркивается в материале.В среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя и лидеры еще 25 государств присутствовали на мероприятии по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
в мире, россия, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, ким чен ын, военный парад в пекине в 2025 году
В мире, Россия, Китай, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын, Военный парад в Пекине в 2025 году
МОСКВА, 4 cен — РИА Новости. Первая в истории встреча лидеров России, Китая и Северной Кореи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына стала символичной, она грозит даже затмить масштабный военный парад в Пекине, пишет британская газета Guardian.
"Первой в истории встрече Си, Путина и Кима был придан столь мощный символизм, что она грозила затмить масштабный военный парад, прошедший по улицам китайской столицы", — говорится в материале.
Как пишет издание, результаты встречи пока неясны, но лидеры многих стран, включая США, Британию, Японию и Южную Корею, наверняка наблюдали за происходящим со смесью любопытства и тревоги.
"Поэтому существует большая вероятность, что события среды привлекут внимание (Президента США Дональда. — Прим. Ред.) Трампа и других западных лидеров", — подчеркивается в материале.
В среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя и лидеры еще 25 государств присутствовали на мероприятии по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
