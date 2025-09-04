Рейтинг@Mail.ru
В Британии назвали парад в Пекине "актом неповиновения"
04.09.2025
В Британии назвали парад в Пекине "актом неповиновения"
в мире
пекин
китай
америка
владимир путин
си цзиньпин
военный парад в пекине в 2025 году
МОСКВА, 4 cен — РИА Новости. Военный парад в Пекине стал актом неповиновения в адрес стран Запада и демонстрацией военной мощи Китая, пишет британский таблоид Daily Express."Это акт неповиновения — новый мировой порядок в процессе формирования. Учитывая все эти гиперзвуковые ракеты, лазерное оружие и рои беспилотников", — сказал британский дипломат Мэттью Хендерсон в беседе с изданием.По его словам, появление новых беспилотных систем представляет собой открытый вызов Западу, учитывая их продемонстрированные возможности."Еще в 2015 году КПК открыто заявила, что цель парада -"продемонстрировать военную мощь Китая". Сегодня речь идет о мире и контрасте с манерой диалога, исходящей от Америки. Китай позиционирует себя, как ответственную мировую державу, чтобы отделить себя от Запада", — пояснил бывший британский дипломат Чарльз Партон.В среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя и лидеры еще 25 государств присутствовали на мероприятии по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
пекин
китай
америка
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Народно-освободительной армии Китая во время подготовки к военному параду на площади Тяньаньмэнь в Пекине в честь 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая во время подготовки к военному параду на площади Тяньаньмэнь в Пекине в честь 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны. Архивное фото
МОСКВА, 4 cен — РИА Новости. Военный парад в Пекине стал актом неповиновения в адрес стран Запада и демонстрацией военной мощи Китая, пишет британский таблоид Daily Express.
"Это акт неповиновения — новый мировой порядок в процессе формирования. Учитывая все эти гиперзвуковые ракеты, лазерное оружие и рои беспилотников", — сказал британский дипломат Мэттью Хендерсон в беседе с изданием.
В Германии объяснили, в чем скрытое послание парада в Пекине
По его словам, появление новых беспилотных систем представляет собой открытый вызов Западу, учитывая их продемонстрированные возможности.
"Еще в 2015 году КПК открыто заявила, что цель парада -"продемонстрировать военную мощь Китая". Сегодня речь идет о мире и контрасте с манерой диалога, исходящей от Америки. Китай позиционирует себя, как ответственную мировую державу, чтобы отделить себя от Запада", — пояснил бывший британский дипломат Чарльз Партон.
В среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя и лидеры еще 25 государств присутствовали на мероприятии по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
Фицо раскритиковал ЕС за игнорирование торжеств в Китае
