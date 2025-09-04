В Британии назвали парад в Пекине "актом неповиновения"
Daily Express: парад в Пекине стал актом неповиновения и вызовом Западу
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Народно-освободительной армии Китая во время подготовки к военному параду на площади Тяньаньмэнь в Пекине в честь 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны
МОСКВА, 4 cен — РИА Новости. Военный парад в Пекине стал актом неповиновения в адрес стран Запада и демонстрацией военной мощи Китая, пишет британский таблоид Daily Express.
"Это акт неповиновения — новый мировой порядок в процессе формирования. Учитывая все эти гиперзвуковые ракеты, лазерное оружие и рои беспилотников", — сказал британский дипломат Мэттью Хендерсон в беседе с изданием.
По его словам, появление новых беспилотных систем представляет собой открытый вызов Западу, учитывая их продемонстрированные возможности.
"Еще в 2015 году КПК открыто заявила, что цель парада -"продемонстрировать военную мощь Китая". Сегодня речь идет о мире и контрасте с манерой диалога, исходящей от Америки. Китай позиционирует себя, как ответственную мировую державу, чтобы отделить себя от Запада", — пояснил бывший британский дипломат Чарльз Партон.
В среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя и лидеры еще 25 государств присутствовали на мероприятии по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.