В Британии назвали парад в Пекине "актом неповиновения"

В Британии назвали парад в Пекине "актом неповиновения" - РИА Новости, 04.09.2025

В Британии назвали парад в Пекине "актом неповиновения"

Военный парад в Пекине стал актом неповиновения в адрес стран Запада и демонстрацией военной мощи Китая, пишет британский таблоид Daily Express.

МОСКВА, 4 cен — РИА Новости. Военный парад в Пекине стал актом неповиновения в адрес стран Запада и демонстрацией военной мощи Китая, пишет британский таблоид Daily Express."Это акт неповиновения — новый мировой порядок в процессе формирования. Учитывая все эти гиперзвуковые ракеты, лазерное оружие и рои беспилотников", — сказал британский дипломат Мэттью Хендерсон в беседе с изданием.По его словам, появление новых беспилотных систем представляет собой открытый вызов Западу, учитывая их продемонстрированные возможности."Еще в 2015 году КПК открыто заявила, что цель парада -"продемонстрировать военную мощь Китая". Сегодня речь идет о мире и контрасте с манерой диалога, исходящей от Америки. Китай позиционирует себя, как ответственную мировую державу, чтобы отделить себя от Запада", — пояснил бывший британский дипломат Чарльз Партон.В среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел военный парад по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и в Мировой антифашистской войне. Президент России Владимир Путин в качестве главного гостя и лидеры еще 25 государств присутствовали на мероприятии по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

