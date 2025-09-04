https://ria.ru/20250904/kitaj-2039715701.html
Си Цзиньпин призвал КНДР к укреплению стратегического взаимодействия
2025-09-04T16:49:00+03:00
2025-09-04T16:49:00+03:00
2025-09-04T16:59:00+03:00
ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости. Пекин и Пхеньян должны укреплять стратегическое взаимодействие в международных делах, защищать общие интересы, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Пекине."Китай и Северная Корея должны укреплять стратегическое взаимодействие в международных и региональных делах и защищать общие интересы", - приводит слова китайского лидера агентство Синьхуа.
