Си Цзиньпин призвал КНДР к укреплению стратегического взаимодействия - РИА Новости, 04.09.2025
16:49 04.09.2025 (обновлено: 16:59 04.09.2025)
Си Цзиньпин призвал КНДР к укреплению стратегического взаимодействия
ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости. Пекин и Пхеньян должны укреплять стратегическое взаимодействие в международных делах, защищать общие интересы, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Пекине."Китай и Северная Корея должны укреплять стратегическое взаимодействие в международных и региональных делах и защищать общие интересы", - приводит слова китайского лидера агентство Синьхуа.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 4 сен – РИА Новости. Пекин и Пхеньян должны укреплять стратегическое взаимодействие в международных делах, защищать общие интересы, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Пекине.
"Китай и Северная Корея должны укреплять стратегическое взаимодействие в международных и региональных делах и защищать общие интересы", - приводит слова китайского лидера агентство Синьхуа.
Ким Чен Ын и Путин подробно обсудили планы сотрудничества России и КНДР
