Мининформ Казахстана не подтвердил сообщения о задержании главы МИД - РИА Новости, 04.09.2025
12:52 04.09.2025 (обновлено: 13:04 04.09.2025)
Мининформ Казахстана не подтвердил сообщения о задержании главы МИД
Мининформ Казахстана не подтвердил сообщения о задержании главы МИД
Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева назвала неподтвержденными сообщения о якобы задержании главы МИД республики Мурата Нуртлеу. РИА Новости, 04.09.2025
АЛМА-АТА, 4 сен - РИА Новости. Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева назвала неподтвержденными сообщения о якобы задержании главы МИД республики Мурата Нуртлеу.В четверг в ряде казахстанских СМИ появились сообщения о якобы задержании министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева, а также ряда высокопоставленных сотрудников КНБ республики."Некоторыми официальными СМИ и анонимными телеграмм каналами распространяется неподтвержденная информация относительно задержания государственных служащих. Необходимо помнить, что существует обязательство по проверке достоверности распространяемой информации, принцип презумпции невиновности, а также журналистская этика", - написала Балаева на своей странице в Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
2025
Мининформ Казахстана не подтвердил сообщения о задержании главы МИД

Мининформ Казахстана назвал сообщения о задержании Нуртлеу неподтвержденными

АЛМА-АТА, 4 сен - РИА Новости. Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева назвала неподтвержденными сообщения о якобы задержании главы МИД республики Мурата Нуртлеу.
В четверг в ряде казахстанских СМИ появились сообщения о якобы задержании министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева, а также ряда высокопоставленных сотрудников КНБ республики.
"Некоторыми официальными СМИ и анонимными телеграмм каналами распространяется неподтвержденная информация относительно задержания государственных служащих. Необходимо помнить, что существует обязательство по проверке достоверности распространяемой информации, принцип презумпции невиновности, а также журналистская этика", - написала Балаева на своей странице в Facebook*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
