Мининформ Казахстана не подтвердил сообщения о задержании главы МИД
Мининформ Казахстана не подтвердил сообщения о задержании главы МИД - РИА Новости, 04.09.2025
Мининформ Казахстана не подтвердил сообщения о задержании главы МИД
Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева назвала неподтвержденными сообщения о якобы задержании главы МИД республики Мурата Нуртлеу. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T12:52:00+03:00
2025-09-04T12:52:00+03:00
2025-09-04T13:04:00+03:00
в мире
казахстан
мурат нуртлеу
мид казахстана
АЛМА-АТА, 4 сен - РИА Новости. Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева назвала неподтвержденными сообщения о якобы задержании главы МИД республики Мурата Нуртлеу.В четверг в ряде казахстанских СМИ появились сообщения о якобы задержании министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу и бизнесмена Гаджи Гаджиева, а также ряда высокопоставленных сотрудников КНБ республики."Некоторыми официальными СМИ и анонимными телеграмм каналами распространяется неподтвержденная информация относительно задержания государственных служащих. Необходимо помнить, что существует обязательство по проверке достоверности распространяемой информации, принцип презумпции невиновности, а также журналистская этика", - написала Балаева на своей странице в Facebook*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
казахстан
