https://ria.ru/20250904/gosduma-2039521739.html
В ГД предложили 28 января установить в России День Отечественной истории
В ГД предложили 28 января установить в России День Отечественной истории - РИА Новости, 04.09.2025
В ГД предложили 28 января установить в России День Отечественной истории
Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение палаты парламента межфракционный законопроект, которым предлагается установить 28 января новую памятную дату в России -... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T00:07:00+03:00
2025-09-04T00:07:00+03:00
2025-09-04T00:07:00+03:00
общество
россия
василий ключевский
ярослав нилов
госдума рф
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_8c2733496d40223bf862b76d0b80a0ff.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение палаты парламента межфракционный законопроект, которым предлагается установить 28 января новую памятную дату в России - День Отечественной истории, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 1.1 ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" направлен на установление новой памятной даты России, 28 января – День Отечественной истории", - сказано в пояснительной записке. В тексте документа отмечается, что выбранная дата в качестве памятной связана с днем рождения выдающегося отечественного историка Василия Ключевского, чьи фундаментальные труды, посвященные истории России, внесли огромный вклад в развитие отечественной исторической науки. Минобрнауки и РАН поддержали принятие данной инициативы, говорится в документе. По мнению парламентариев, в рамках Дня Отечественной истории можно, в частности, проводить научные конференции и круглые столы, исторические диктанты и олимпиады, организовывать показы исторических фильмов и театральных постановок, а также уроки в образовательных организациях и высших учебных заведениях, посвященные Дню Отечественной истории. Как рассказал журналистам глава комитета Госдумы по соцполитике, соавтор инициативы Ярослав Нилов, сегодня наблюдаются многочисленные внешние и отчасти внутренние попытки переписать историю, сфальсифицировать очевидные факты, посеять зерно сомнения в сознании и мировоззрении нового поколения, раскрошить монолит уверенности общества в величии прошлого страны. "Наша общая задача - сохранить историческую память, противостоять любым нападкам и заведомо лживым тезисам-методичкам. Новая памятная дата - символ необходимости бережно относиться к своей истории, изучать и чтить прошлое, без понимания и осознания которого нет будущего", - отметил он. Депутат Госдумы и соавтор инициативы Дмитрий Гусев (СРЗП) в беседе с РИА Новости подчеркнул, что история - это то, что объединяет людей сегодня, она дает ответы на вызовы современности и позволяет сохранить единство общества. "Государство должно не только помнить свою историю, но и создавать условия для того, чтобы эта память становилась частью жизни общества. День Отечественной истории поможет в этом и станет важным символом национального единства", - добавил он. По мнению депутата, учреждение новой памятной даты позволит повысить историческую грамотность граждан, укрепить уважение к прошлому и сформировать чувство сопричастности к судьбе страны.
https://ria.ru/20250903/gosduma-2039503784.html
https://ria.ru/20250903/gosduma-2039227650.html
https://ria.ru/20250829/gosduma-2038219433.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978510294_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_6ff9a4c6cfcc2a6e649c7a6d45658744.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, василий ключевский, ярослав нилов, госдума рф, российская академия наук
Общество, Россия, Василий Ключевский, Ярослав Нилов, Госдума РФ, Российская академия наук
В ГД предложили 28 января установить в России День Отечественной истории
Депутаты Госдумы предложили 28 января установить в РФ День Отечественной истории
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение палаты парламента межфракционный законопроект, которым предлагается установить 28 января новую памятную дату в России - День Отечественной истории, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 1.1 ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" направлен на установление новой памятной даты России
, 28 января – День Отечественной истории", - сказано в пояснительной записке.
В тексте документа отмечается, что выбранная дата в качестве памятной связана с днем рождения выдающегося отечественного историка Василия Ключевского
, чьи фундаментальные труды, посвященные истории России, внесли огромный вклад в развитие отечественной исторической науки.
Минобрнауки и РАН
поддержали принятие данной инициативы, говорится в документе.
По мнению парламентариев, в рамках Дня Отечественной истории можно, в частности, проводить научные конференции и круглые столы, исторические диктанты и олимпиады, организовывать показы исторических фильмов и театральных постановок, а также уроки в образовательных организациях и высших учебных заведениях, посвященные Дню Отечественной истории.
Как рассказал журналистам глава комитета Госдумы
по соцполитике, соавтор инициативы Ярослав Нилов
, сегодня наблюдаются многочисленные внешние и отчасти внутренние попытки переписать историю, сфальсифицировать очевидные факты, посеять зерно сомнения в сознании и мировоззрении нового поколения, раскрошить монолит уверенности общества в величии прошлого страны.
"Наша общая задача - сохранить историческую память, противостоять любым нападкам и заведомо лживым тезисам-методичкам. Новая памятная дата - символ необходимости бережно относиться к своей истории, изучать и чтить прошлое, без понимания и осознания которого нет будущего", - отметил он.
Депутат Госдумы и соавтор инициативы Дмитрий Гусев (СРЗП) в беседе с РИА Новости подчеркнул, что история - это то, что объединяет людей сегодня, она дает ответы на вызовы современности и позволяет сохранить единство общества.
"Государство должно не только помнить свою историю, но и создавать условия для того, чтобы эта память становилась частью жизни общества. День Отечественной истории поможет в этом и станет важным символом национального единства", - добавил он.
По мнению депутата, учреждение новой памятной даты позволит повысить историческую грамотность граждан, укрепить уважение к прошлому и сформировать чувство сопричастности к судьбе страны.