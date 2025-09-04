https://ria.ru/20250904/gosduma-2039521739.html

В ГД предложили 28 января установить в России День Отечественной истории

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение палаты парламента межфракционный законопроект, которым предлагается установить 28 января новую памятную дату в России - День Отечественной истории, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 1.1 ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" направлен на установление новой памятной даты России, 28 января – День Отечественной истории", - сказано в пояснительной записке. В тексте документа отмечается, что выбранная дата в качестве памятной связана с днем рождения выдающегося отечественного историка Василия Ключевского, чьи фундаментальные труды, посвященные истории России, внесли огромный вклад в развитие отечественной исторической науки. Минобрнауки и РАН поддержали принятие данной инициативы, говорится в документе. По мнению парламентариев, в рамках Дня Отечественной истории можно, в частности, проводить научные конференции и круглые столы, исторические диктанты и олимпиады, организовывать показы исторических фильмов и театральных постановок, а также уроки в образовательных организациях и высших учебных заведениях, посвященные Дню Отечественной истории. Как рассказал журналистам глава комитета Госдумы по соцполитике, соавтор инициативы Ярослав Нилов, сегодня наблюдаются многочисленные внешние и отчасти внутренние попытки переписать историю, сфальсифицировать очевидные факты, посеять зерно сомнения в сознании и мировоззрении нового поколения, раскрошить монолит уверенности общества в величии прошлого страны. "Наша общая задача - сохранить историческую память, противостоять любым нападкам и заведомо лживым тезисам-методичкам. Новая памятная дата - символ необходимости бережно относиться к своей истории, изучать и чтить прошлое, без понимания и осознания которого нет будущего", - отметил он. Депутат Госдумы и соавтор инициативы Дмитрий Гусев (СРЗП) в беседе с РИА Новости подчеркнул, что история - это то, что объединяет людей сегодня, она дает ответы на вызовы современности и позволяет сохранить единство общества. "Государство должно не только помнить свою историю, но и создавать условия для того, чтобы эта память становилась частью жизни общества. День Отечественной истории поможет в этом и станет важным символом национального единства", - добавил он. По мнению депутата, учреждение новой памятной даты позволит повысить историческую грамотность граждан, укрепить уважение к прошлому и сформировать чувство сопричастности к судьбе страны.

