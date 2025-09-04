В Германии рассказали о восстановлении поставок нефти по "Дружбе"
Транспортировка нефти по "Дружбе" в Германию нормализуется к концу недели
© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Транспортировка нефти по трубопроводу "Дружба" в Германию, как ожидается, нормализуется к концу этой недели после устранения повреждений, сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя компании Rosneft Deutschland Буркхарда Вёльки.
"Нефть снова поступает",- сказал он.
По данным Rosneft Deutschland, атака ВСУ на трубопровод "Дружба" также временно нарушила поставки нефти на нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie в земле Бранденбург.
"После устранения повреждения трубопровода подача нефти нормализуется к концу этой недели. Потерянные объёмы будут восполнены",- передает агентство.
По данным Вёльки, Rosneft Deutschland импортирует из Казахстана 120 000 тонн нефти ежемесячно. Он также сообщил, что его компания ведёт переговоры с Казахстаном о продлении и возможном увеличении поставок нефти после конца 2025 года, когда истекают текущие контракты.
В сентябре 2022 года ФРГ передала Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing под контроль Федеральному сетевому агентству Германии. Правительство Германии до 10 сентября 2025 года продлило доверительное управление над дочерней компанией "Роснефти" Rosneft Deutschland. Как ожидается, этот срок будет продлен.
Словакия перестала получать нефть по нефтепроводу "Дружба" 21 августа после атаки ВСУ на эту инфраструктуру. Глава венгерского МИД Петер Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Белоруссии, потом Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии). Транспортировка нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в феврале 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Германия с 2023 года получает по северной ветке "Дружбы" нефть из Казахстана. Чехия в апреле 2025 года заявила, что отказалась от нефти по "Дружбе". Таким образом, Венгрия и Словакия продолжают получать нефть напрямую по трубопроводу, а из Венгрии она дальше транзитом проходит в Хорватию, откуда также идет в Сербию.
