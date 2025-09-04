Рейтинг@Mail.ru
В Германии рассказали о восстановлении поставок нефти по "Дружбе" - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/germanija-2039726253.html
В Германии рассказали о восстановлении поставок нефти по "Дружбе"
В Германии рассказали о восстановлении поставок нефти по "Дружбе" - РИА Новости, 04.09.2025
В Германии рассказали о восстановлении поставок нефти по "Дружбе"
Транспортировка нефти по трубопроводу "Дружба" в Германию, как ожидается, нормализуется к концу этой недели после устранения повреждений, сообщило агентство DPA РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T17:22:00+03:00
2025-09-04T17:22:00+03:00
германия
венгрия
словакия
петер сийярто
вооруженные силы украины
роснефть
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808646261_0:0:2409:1355_1920x0_80_0_0_03ca167a2de7735fd719e9e747f3c545.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Транспортировка нефти по трубопроводу "Дружба" в Германию, как ожидается, нормализуется к концу этой недели после устранения повреждений, сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя компании Rosneft Deutschland Буркхарда Вёльки. "Нефть снова поступает",- сказал он. По данным Rosneft Deutschland, атака ВСУ на трубопровод "Дружба" также временно нарушила поставки нефти на нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie в земле Бранденбург. "После устранения повреждения трубопровода подача нефти нормализуется к концу этой недели. Потерянные объёмы будут восполнены",- передает агентство. По данным Вёльки, Rosneft Deutschland импортирует из Казахстана 120 000 тонн нефти ежемесячно. Он также сообщил, что его компания ведёт переговоры с Казахстаном о продлении и возможном увеличении поставок нефти после конца 2025 года, когда истекают текущие контракты. В сентябре 2022 года ФРГ передала Rosneft Deutschland и RN Refining &amp; Marketing под контроль Федеральному сетевому агентству Германии. Правительство Германии до 10 сентября 2025 года продлило доверительное управление над дочерней компанией "Роснефти" Rosneft Deutschland. Как ожидается, этот срок будет продлен. Словакия перестала получать нефть по нефтепроводу "Дружба" 21 августа после атаки ВСУ на эту инфраструктуру. Глава венгерского МИД Петер Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность. Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Белоруссии, потом Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии). Транспортировка нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в феврале 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Германия с 2023 года получает по северной ветке "Дружбы" нефть из Казахстана. Чехия в апреле 2025 года заявила, что отказалась от нефти по "Дружбе". Таким образом, Венгрия и Словакия продолжают получать нефть напрямую по трубопроводу, а из Венгрии она дальше транзитом проходит в Хорватию, откуда также идет в Сербию.
https://ria.ru/20250829/druzhba-2038341195.html
https://ria.ru/20250830/evropa-2038467084.html
https://ria.ru/20250830/evrokomissiya-2038542063.html
германия
венгрия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808646203_0:0:1979:1485_1920x0_80_0_0_79639b451774e0025b55c6ccb605d8a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, венгрия, словакия, петер сийярто, вооруженные силы украины, роснефть, еврокомиссия
Германия, Венгрия, Словакия, Петер Сийярто, Вооруженные силы Украины, Роснефть, Еврокомиссия
В Германии рассказали о восстановлении поставок нефти по "Дружбе"

Транспортировка нефти по "Дружбе" в Германию нормализуется к концу недели

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Транспортировка нефти по трубопроводу "Дружба" в Германию, как ожидается, нормализуется к концу этой недели после устранения повреждений, сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя компании Rosneft Deutschland Буркхарда Вёльки.
"Нефть снова поступает",- сказал он.
Приемная площадка нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Эксперт предположил, как будет развиваться ситуация с "Дружбой"
29 августа, 15:05
По данным Rosneft Deutschland, атака ВСУ на трубопровод "Дружба" также временно нарушила поставки нефти на нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie в земле Бранденбург.
"После устранения повреждения трубопровода подача нефти нормализуется к концу этой недели. Потерянные объёмы будут восполнены",- передает агентство.
По данным Вёльки, Rosneft Deutschland импортирует из Казахстана 120 000 тонн нефти ежемесячно. Он также сообщил, что его компания ведёт переговоры с Казахстаном о продлении и возможном увеличении поставок нефти после конца 2025 года, когда истекают текущие контракты.
В сентябре 2022 года ФРГ передала Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing под контроль Федеральному сетевому агентству Германии. Правительство Германии до 10 сентября 2025 года продлило доверительное управление над дочерней компанией "Роснефти" Rosneft Deutschland. Как ожидается, этот срок будет продлен.
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
СМИ рассказали о значении ударов ВСУ по "Дружбе" для всей Европы
30 августа, 09:30
Словакия перестала получать нефть по нефтепроводу "Дружба" 21 августа после атаки ВСУ на эту инфраструктуру. Глава венгерского МИД Петер Сийярто 22 августа объявил, что поставки нефти по "Дружбе" в Венгрию остановлены в третий раз за последнее время из-за атаки Украины. Словакия и Венгрия в этой связи обратились в Еврокомиссию с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу и попросили гарантировать их безопасность.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Белоруссии, потом Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии). Транспортировка нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в феврале 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Германия с 2023 года получает по северной ветке "Дружбы" нефть из Казахстана. Чехия в апреле 2025 года заявила, что отказалась от нефти по "Дружбе". Таким образом, Венгрия и Словакия продолжают получать нефть напрямую по трубопроводу, а из Венгрии она дальше транзитом проходит в Хорватию, откуда также идет в Сербию.
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
ЕК не ответила на письмо Венгрии и Словакии после атаки на "Дружбу"
30 августа, 17:08
 
ГерманияВенгрияСловакияПетер СийяртоВооруженные силы УкраиныРоснефтьЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала