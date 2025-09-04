https://ria.ru/20250904/es-2039770868.html
Моди обсудил с лидерами ЕС урегулирование на Украине
Моди обсудил с лидерами ЕС урегулирование на Украине
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сен – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил с лидерами Евросоюза урегулирование на Украине. "Состоялась очень плодотворная беседа с председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен… Обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и усилиям по скорейшему прекращению конфликта на Украине", - сообщил Моди в соцсети X. Он отметил, что в ходе разговора также была подтверждена общая приверженность скорейшему заключению соглашения о свободной торговле между Индией и ЕС и реализации экономического коридора Индия – Ближний Восток – Европа. "Мы сошлись во мнении, что наше стратегическое партнёрство играет ключевую роль в укреплении стабильности и продвижении порядка, основанного на правилах", - добавил Моди.
