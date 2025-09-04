Рейтинг@Mail.ru
Моди обсудил с лидерами ЕС урегулирование на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:58 04.09.2025
Моди обсудил с лидерами ЕС урегулирование на Украине
Моди обсудил с лидерами ЕС урегулирование на Украине - РИА Новости, 04.09.2025
Моди обсудил с лидерами ЕС урегулирование на Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил с лидерами Евросоюза урегулирование на Украине. РИА Новости, 04.09.2025
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сен – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил с лидерами Евросоюза урегулирование на Украине. "Состоялась очень плодотворная беседа с председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен… Обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и усилиям по скорейшему прекращению конфликта на Украине", - сообщил Моди в соцсети X. Он отметил, что в ходе разговора также была подтверждена общая приверженность скорейшему заключению соглашения о свободной торговле между Индией и ЕС и реализации экономического коридора Индия – Ближний Восток – Европа. "Мы сошлись во мнении, что наше стратегическое партнёрство играет ключевую роль в укреплении стабильности и продвижении порядка, основанного на правилах", - добавил Моди.
в мире, индия, украина, ближний восток, нарендра моди, антониу кошта, урсула фон дер ляйен, европейский совет, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Индия, Украина, Ближний Восток, Нарендра Моди, Антониу Кошта, Урсула фон дер Ляйен, Европейский совет, Евросоюз
Моди обсудил с лидерами ЕС урегулирование конфликта на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сен – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудил с лидерами Евросоюза урегулирование на Украине.
"Состоялась очень плодотворная беседа с председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен… Обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, и усилиям по скорейшему прекращению конфликта на Украине", - сообщил Моди в соцсети X.
Он отметил, что в ходе разговора также была подтверждена общая приверженность скорейшему заключению соглашения о свободной торговле между Индией и ЕС и реализации экономического коридора Индия – Ближний ВостокЕвропа.
"Мы сошлись во мнении, что наше стратегическое партнёрство играет ключевую роль в укреплении стабильности и продвижении порядка, основанного на правилах", - добавил Моди.
