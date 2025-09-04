https://ria.ru/20250904/es-2039745143.html

Глава ЕК и советники Трампа обсудят санкции против российских нефти и газа

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и советники президента США Дональда Трампа обсудят меры в отношении российских нефти и газа, заявил президент Финляндии Александр Стубб по итогам состоявшегося разговора участников так называемой "коалиции желающих" с американским лидером. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя американской администрации передало, что Трамп в ходе состоявшегося в четверг разговора с лидерами европейских стран выдвинул требование отказаться от закупок нефти российского происхождения. "Точка зрения Трампа была очень четкой: мы должны действовать вместе в санкционной политике… Здесь есть две цели: нефть и газ. Об этом в ближайшие 24 часа будут говорить глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и близкие советники Трампа", - сказал Стубб на пресс-конференции, трансляцию которой вели финские СМИ. Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.

