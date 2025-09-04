https://ria.ru/20250904/es-2039745143.html
Глава ЕК и советники Трампа обсудят санкции против российских нефти и газа
Глава ЕК и советники Трампа обсудят санкции против российских нефти и газа - РИА Новости, 04.09.2025
Глава ЕК и советники Трампа обсудят санкции против российских нефти и газа
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и советники президента США Дональда Трампа обсудят меры в отношении российских нефти и газа, заявил президент Финляндии... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T18:17:00+03:00
2025-09-04T18:17:00+03:00
2025-09-04T18:17:00+03:00
в мире
сша
финляндия
париж
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
кир стармер
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915392187_588:0:2804:1246_1920x0_80_0_0_8e44123f88174f63c4ac4b146017116a.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и советники президента США Дональда Трампа обсудят меры в отношении российских нефти и газа, заявил президент Финляндии Александр Стубб по итогам состоявшегося разговора участников так называемой "коалиции желающих" с американским лидером. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя американской администрации передало, что Трамп в ходе состоявшегося в четверг разговора с лидерами европейских стран выдвинул требование отказаться от закупок нефти российского происхождения. "Точка зрения Трампа была очень четкой: мы должны действовать вместе в санкционной политике… Здесь есть две цели: нефть и газ. Об этом в ближайшие 24 часа будут говорить глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и близкие советники Трампа", - сказал Стубб на пресс-конференции, трансляцию которой вели финские СМИ. Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.
https://ria.ru/20250904/rossiya-2039713336.html
сша
финляндия
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915392187_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_c93fbb45e04f4ef47e103e2696e7284d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, финляндия, париж, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, кир стармер, еврокомиссия
В мире, США, Финляндия, Париж, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Кир Стармер, Еврокомиссия
Глава ЕК и советники Трампа обсудят санкции против российских нефти и газа
Стубб: глава ЕК и советники Трампа обсудят санкции на российские нефть и газ