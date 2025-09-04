Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК и советники Трампа обсудят санкции против российских нефти и газа - РИА Новости, 04.09.2025
18:17 04.09.2025
Глава ЕК и советники Трампа обсудят санкции против российских нефти и газа
Глава ЕК и советники Трампа обсудят санкции против российских нефти и газа
в мире
сша
финляндия
париж
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
кир стармер
еврокомиссия
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и советники президента США Дональда Трампа обсудят меры в отношении российских нефти и газа, заявил президент Финляндии Александр Стубб по итогам состоявшегося разговора участников так называемой "коалиции желающих" с американским лидером. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя американской администрации передало, что Трамп в ходе состоявшегося в четверг разговора с лидерами европейских стран выдвинул требование отказаться от закупок нефти российского происхождения. "Точка зрения Трампа была очень четкой: мы должны действовать вместе в санкционной политике… Здесь есть две цели: нефть и газ. Об этом в ближайшие 24 часа будут говорить глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и близкие советники Трампа", - сказал Стубб на пресс-конференции, трансляцию которой вели финские СМИ. Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.
в мире, сша, финляндия, париж, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, кир стармер, еврокомиссия
В мире, США, Финляндия, Париж, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Кир Стармер, Еврокомиссия
© AP Photo / Virginia MayoФлаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и советники президента США Дональда Трампа обсудят меры в отношении российских нефти и газа, заявил президент Финляндии Александр Стубб по итогам состоявшегося разговора участников так называемой "коалиции желающих" с американским лидером.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя американской администрации передало, что Трамп в ходе состоявшегося в четверг разговора с лидерами европейских стран выдвинул требование отказаться от закупок нефти российского происхождения.
"Точка зрения Трампа была очень четкой: мы должны действовать вместе в санкционной политике… Здесь есть две цели: нефть и газ. Об этом в ближайшие 24 часа будут говорить глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и близкие советники Трампа", - сказал Стубб на пресс-конференции, трансляцию которой вели финские СМИ.
Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Bloomberg заявило о страхе среди лидеров ЕС из-за возможного шага России
В миреСШАФинляндияПарижДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенКир СтармерЕврокомиссия
 
 
