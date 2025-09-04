https://ria.ru/20250904/es-2039703888.html

Фон дер Ляйен рассказал о саммите ЕС — Индия в 2026 году

Фон дер Ляйен рассказал о саммите ЕС — Индия в 2026 году - РИА Новости, 04.09.2025

Фон дер Ляйен рассказал о саммите ЕС — Индия в 2026 году

Евросоюз и Индия планируют согласовать совместную стратегическую повестку дня на предстоящем саммите ЕС-Индия как можно раньше в 2026 году, заявила в соцсети X... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T16:09:00+03:00

2025-09-04T16:09:00+03:00

2025-09-04T16:09:00+03:00

в мире

индия

урсула фон дер ляйен

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792133530_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f5d002442658c404b15ab6a4913a2bd.jpg

БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Евросоюз и Индия планируют согласовать совместную стратегическую повестку дня на предстоящем саммите ЕС-Индия как можно раньше в 2026 году, заявила в соцсети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с премьер-министром Индии Наредрой Моди. "Заглядывая вперед, мы планируем согласовать совместную стратегическую повестку дня на следующем саммите ЕС-Индия, который состоится как можно раньше в 2026 году", - сказано в публикации. Индия начала переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с ЕС в 2007 году, но они зашли в тупик в 2013 году, поскольку стороны не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам, включая права интеллектуальной собственности, пошлин на автомобили и спиртные напитки, а также передвижения людей. Переговоры были возобновлены в мае 2021 года. Фон дер Ляйен во время визита в Индию в феврале этого года отметила, что она и премьер-министр Моди поддержали амбициозную цель заключения соглашения о свободной торговле к концу 2025 года.

https://ria.ru/20250804/rossiya-2033348491.html

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия