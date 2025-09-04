Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен рассказал о саммите ЕС — Индия в 2026 году
16:09 04.09.2025
Фон дер Ляйен рассказал о саммите ЕС — Индия в 2026 году
Фон дер Ляйен рассказал о саммите ЕС — Индия в 2026 году
в мире
индия
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Евросоюз и Индия планируют согласовать совместную стратегическую повестку дня на предстоящем саммите ЕС-Индия как можно раньше в 2026 году, заявила в соцсети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с премьер-министром Индии Наредрой Моди. "Заглядывая вперед, мы планируем согласовать совместную стратегическую повестку дня на следующем саммите ЕС-Индия, который состоится как можно раньше в 2026 году", - сказано в публикации. Индия начала переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с ЕС в 2007 году, но они зашли в тупик в 2013 году, поскольку стороны не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам, включая права интеллектуальной собственности, пошлин на автомобили и спиртные напитки, а также передвижения людей. Переговоры были возобновлены в мае 2021 года. Фон дер Ляйен во время визита в Индию в феврале этого года отметила, что она и премьер-министр Моди поддержали амбициозную цель заключения соглашения о свободной торговле к концу 2025 года.
индия
в мире, индия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Индия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
© AP Photo / Olivier MatthysПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Olivier Matthys
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Евросоюз и Индия планируют согласовать совместную стратегическую повестку дня на предстоящем саммите ЕС-Индия как можно раньше в 2026 году, заявила в соцсети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с премьер-министром Индии Наредрой Моди.
"Заглядывая вперед, мы планируем согласовать совместную стратегическую повестку дня на следующем саммите ЕС-Индия, который состоится как можно раньше в 2026 году", - сказано в публикации.
Индия начала переговоры о заключении соглашения о свободной торговле с ЕС в 2007 году, но они зашли в тупик в 2013 году, поскольку стороны не смогли достичь соглашения по ключевым вопросам, включая права интеллектуальной собственности, пошлин на автомобили и спиртные напитки, а также передвижения людей. Переговоры были возобновлены в мае 2021 года.
Фон дер Ляйен во время визита в Индию в феврале этого года отметила, что она и премьер-министр Моди поддержали амбициозную цель заключения соглашения о свободной торговле к концу 2025 года.
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
МИД Индии рассказал о критике страны со стороны ЕС из-за российской нефти
4 августа, 20:11
 
В миреИндияУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
