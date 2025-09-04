https://ria.ru/20250904/epshteyn-2039531318.html

СМИ: конгрессвумен пригрозила раскрыть имена сообщников Эпштейна

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин пригрозила опубликовать имена сообщников скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, если получит соответствующий список от обвиняющих его женщин, сообщает портал Axios со ссылкой на конгрессвумен. "Марджори Тейлор Грин заявила в среду, что готова воспользоваться своим правом на конституционный иммунитет, чтобы раскрыть секс-преступников из замешанного в (сексуальной эксплуатации несовершеннолетних – ред.) окружения Эпштейна", - пишет портал. Портал поясняет, что в соответствии с американской конституцией, конгрессмены могут быть защищены от преследования в суде за свои слова, сказанные в ходе выступлений в палате представителей или сенате США. Общественный интерес к делу Эпштейна вновь возник в США после того, как нынешняя администрация не смогла предоставить новые материалы, несмотря на предвыборные обещания Трампа рассекретить файлы. Шквал критики, в том числе сторонников, обрушился на Трампа после того, как ФБР и министерство юстиции выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличных, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. Эпштейн был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, ожидая суда по обвинению в секс-торговле. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством. При этом в СМИ давно распространяются конспирологические теории о его смерти, связанные в том числе с тем, что на опубликованных властями США записях камер наблюдения в день смерти Эпштейна якобы была вырезана пара минут.

