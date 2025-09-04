Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал российскую пшеницу основой стабильности Египта - РИА Новости, 04.09.2025
00:49 04.09.2025
Эксперт назвал российскую пшеницу основой стабильности Египта
Российская пшеница является основой политической стабильности Египта, заявил РИА Новости академик РАН, почетный президент Института Африки РАН и главный... РИА Новости, 04.09.2025
египет
россия
каир (город)
алексей васильев
георгий борисенко
российская академия наук
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
КАИР, 4 сен - РИА Новости, Рустам Имаев. Российская пшеница является основой политической стабильности Египта, заявил РИА Новости академик РАН, почетный президент Института Африки РАН и главный редактор журнала "Азия и Африка сегодня" Алексей Васильев. Ранее посол РФ в Египте Георгий Борисенко заявил в интервью РИА Новости, что Россия по итогам 2024 года покрыла более 75% потребностей Египта в импорте пшеницы, поставив более 9 миллионов тонн этого вида зерна. "Те девять миллионов тонн пшеницы, которые Россия поставила в Египет, становятся определенной основой политической стабильности для этой страны", - сказал Васильев, выступивший в среду с лекцией в Русском доме в египетской столице Каире. По его мнению, основа политической стабильности Египта заключается в том, что население, особенно его беднейшая часть, получает возможность питаться благодаря лепешкам хлеба. Говоря о сотрудничестве между двумя странами, арабист отметил значимость первой египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа", которая строится при участии российской госкорпорации "Росатом". "Это очень важно для Египта – для его энергетики и развития. Для России это тоже нужно, потому что атомная промышленность - это высокие технологии", - подчеркнул Васильев. Он добавил, что такое сотрудничество отвечает интересам обеих стран и укрепляет возможности и суверенитет Египта.
египет
россия
каир (город)
Академик Васильев: пшеница из России является основой стабильности Египта

© РИА Новости / Александр ЕлистратовФлаг Египта
Флаг Египта - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Александр Елистратов
Флаг Египта. Архивное фото
КАИР, 4 сен - РИА Новости, Рустам Имаев. Российская пшеница является основой политической стабильности Египта, заявил РИА Новости академик РАН, почетный президент Института Африки РАН и главный редактор журнала "Азия и Африка сегодня" Алексей Васильев.
Ранее посол РФ в Египте Георгий Борисенко заявил в интервью РИА Новости, что Россия по итогам 2024 года покрыла более 75% потребностей Египта в импорте пшеницы, поставив более 9 миллионов тонн этого вида зерна.
"Те девять миллионов тонн пшеницы, которые Россия поставила в Египет, становятся определенной основой политической стабильности для этой страны", - сказал Васильев, выступивший в среду с лекцией в Русском доме в египетской столице Каире.
По его мнению, основа политической стабильности Египта заключается в том, что население, особенно его беднейшая часть, получает возможность питаться благодаря лепешкам хлеба.
Говоря о сотрудничестве между двумя странами, арабист отметил значимость первой египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа", которая строится при участии российской госкорпорации "Росатом".
"Это очень важно для Египта – для его энергетики и развития. Для России это тоже нужно, потому что атомная промышленность - это высокие технологии", - подчеркнул Васильев.
Он добавил, что такое сотрудничество отвечает интересам обеих стран и укрепляет возможности и суверенитет Египта.
