Эксперт назвал российскую пшеницу основой стабильности Египта
Эксперт назвал российскую пшеницу основой стабильности Египта
2025-09-04T00:49:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/60618/37/606183729_0:579:1500:1423_1920x0_80_0_0_a46673949c0a01509488df70016a8570.jpg
КАИР, 4 сен - РИА Новости, Рустам Имаев. Российская пшеница является основой политической стабильности Египта, заявил РИА Новости академик РАН, почетный президент Института Африки РАН и главный редактор журнала "Азия и Африка сегодня" Алексей Васильев. Ранее посол РФ в Египте Георгий Борисенко заявил в интервью РИА Новости, что Россия по итогам 2024 года покрыла более 75% потребностей Египта в импорте пшеницы, поставив более 9 миллионов тонн этого вида зерна. "Те девять миллионов тонн пшеницы, которые Россия поставила в Египет, становятся определенной основой политической стабильности для этой страны", - сказал Васильев, выступивший в среду с лекцией в Русском доме в египетской столице Каире. По его мнению, основа политической стабильности Египта заключается в том, что население, особенно его беднейшая часть, получает возможность питаться благодаря лепешкам хлеба. Говоря о сотрудничестве между двумя странами, арабист отметил значимость первой египетской атомной электростанции "Эль-Дабаа", которая строится при участии российской госкорпорации "Росатом". "Это очень важно для Египта – для его энергетики и развития. Для России это тоже нужно, потому что атомная промышленность - это высокие технологии", - подчеркнул Васильев. Он добавил, что такое сотрудничество отвечает интересам обеих стран и укрепляет возможности и суверенитет Египта.
Эксперт назвал российскую пшеницу основой стабильности Египта
