В ЕАО модернизируют Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат
© Фото : МАРИЯ КОСТЮК/TelegramВрио губернатора ЕАО Мария Костюк во время подписания соглашения о модернизации Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината в ЕАО
Врио губернатора ЕАО Мария Костюк во время подписания соглашения о модернизации Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината в ЕАО
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Соглашение о модернизации Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината в ЕАО на 10 миллиардов рублей заключили на Восточном экономическом форуме, сообщает в своем Telegram-канале врио губернатора ЕАО Мария Костюк.
"На Восточном экономическом форуме заключили соглашение о модернизации Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината. Сумма инвестиций — 10 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
В рамках соглашения на комбинате увеличится производство с 3 до 4,6 миллиона тонн руды в год, а также будут созданы собственный парк горно-транспортного оборудования и оборудования для буровзрывных работ. В результате появится более 500 новых рабочих мест для жителей области.
Как отметила Костюк, помимо этого планируется начать освоение Гаринского железорудного месторождения в Амурской области с переработкой руды на базе горно-обогатительного комбината.
4 сентября 2024, 15:53