https://ria.ru/20250904/eao-2039555908.html

В ЕАО модернизируют Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат

В ЕАО модернизируют Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат - РИА Новости, 04.09.2025

В ЕАО модернизируют Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат

Соглашение о модернизации Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината в ЕАО на 10 миллиардов рублей заключили на Восточном экономическом форуме, сообщает РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T06:47:00+03:00

2025-09-04T06:47:00+03:00

2025-09-04T09:44:00+03:00

амурская область

вэф-2025

еврейская автономная область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039586967_0:60:1280:780_1920x0_80_0_0_2a1b9c6271fae32a3e2f8e6224518bf5.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Соглашение о модернизации Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината в ЕАО на 10 миллиардов рублей заключили на Восточном экономическом форуме, сообщает в своем Telegram-канале врио губернатора ЕАО Мария Костюк. "На Восточном экономическом форуме заключили соглашение о модернизации Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината. Сумма инвестиций — 10 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. В рамках соглашения на комбинате увеличится производство с 3 до 4,6 миллиона тонн руды в год, а также будут созданы собственный парк горно-транспортного оборудования и оборудования для буровзрывных работ. В результате появится более 500 новых рабочих мест для жителей области. Как отметила Костюк, помимо этого планируется начать освоение Гаринского железорудного месторождения в Амурской области с переработкой руды на базе горно-обогатительного комбината.

https://ria.ru/20240904/putin--1970549341.html

амурская область

еврейская автономная область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

амурская область, вэф-2025, еврейская автономная область