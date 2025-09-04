Рейтинг@Mail.ru
В ЕАО модернизируют Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат
06:47 04.09.2025
В ЕАО модернизируют Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат
амурская область
вэф-2025
еврейская автономная область
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Соглашение о модернизации Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината в ЕАО на 10 миллиардов рублей заключили на Восточном экономическом форуме, сообщает в своем Telegram-канале врио губернатора ЕАО Мария Костюк. "На Восточном экономическом форуме заключили соглашение о модернизации Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината. Сумма инвестиций — 10 миллиардов рублей", - говорится в сообщении. В рамках соглашения на комбинате увеличится производство с 3 до 4,6 миллиона тонн руды в год, а также будут созданы собственный парк горно-транспортного оборудования и оборудования для буровзрывных работ. В результате появится более 500 новых рабочих мест для жителей области. Как отметила Костюк, помимо этого планируется начать освоение Гаринского железорудного месторождения в Амурской области с переработкой руды на базе горно-обогатительного комбината.
амурская область, вэф-2025, еврейская автономная область
Амурская область, ВЭФ-2025, Еврейская автономная область
Врио губернатора ЕАО Мария Костюк во время подписания соглашения о модернизации Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината в ЕАО
Врио губернатора ЕАО Мария Костюк во время подписания соглашения о модернизации Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината в ЕАО
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Соглашение о модернизации Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината в ЕАО на 10 миллиардов рублей заключили на Восточном экономическом форуме, сообщает в своем Telegram-канале врио губернатора ЕАО Мария Костюк.
"На Восточном экономическом форуме заключили соглашение о модернизации Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината. Сумма инвестиций — 10 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
В рамках соглашения на комбинате увеличится производство с 3 до 4,6 миллиона тонн руды в год, а также будут созданы собственный парк горно-транспортного оборудования и оборудования для буровзрывных работ. В результате появится более 500 новых рабочих мест для жителей области.
Как отметила Костюк, помимо этого планируется начать освоение Гаринского железорудного месторождения в Амурской области с переработкой руды на базе горно-обогатительного комбината.
Амурская область, ВЭФ-2025, Еврейская автономная область
 
 
