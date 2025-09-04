https://ria.ru/20250904/chp-2039794762.html

В Ленобласти задержали женщину, бросившую младенца у мусоропровода

В Ленобласти задержали женщину, бросившую младенца у мусоропровода - РИА Новости, 04.09.2025

В Ленобласти задержали женщину, бросившую младенца у мусоропровода

Женщина, бросившая своего новорожденного ребенка в коробке у мусоропровода в подъезде дома в Ленинградской области, задержана, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T23:15:00+03:00

2025-09-04T23:15:00+03:00

2025-09-04T23:15:00+03:00

происшествия

всеволожск

ленинградская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039773443_0:169:1280:889_1920x0_80_0_0_810ccf40d38ddcab2ffd06df687853f9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Женщина, бросившая своего новорожденного ребенка в коробке у мусоропровода в подъезде дома в Ленинградской области, задержана, сообщает региональное СУСК РФ. Ранее сообщалось, что 4 сентября в коробке у мусоропровода в подъезде жилого дома в городе Всеволожске был обнаружен новорожденный ребенок. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного. Сообщалось, что в настоящее время младенец находится в медицинском учреждении. По данным следствия, подозреваемая, родив девочку, оставила ее в коробке у мусоропровода в подъезде дома по улице Ленинградской в городе Всеволожске. Обнаружившие новорожденную прохожие сообщили об этом в правоохранительные органы. "В результате следственно-оперативных мероприятий по горячим следам следователями и сотрудниками полиции женщина была задержана. В настоящее время женщина допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении. По данным ведомства, задержана женщина 1987 года рождения, ранее судимая за убийство. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

https://ria.ru/20250901/rebenok-2038915369.html

всеволожск

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, всеволожск, ленинградская область, россия