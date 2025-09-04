https://ria.ru/20250904/chp-2039794762.html
В Ленобласти задержали женщину, бросившую младенца у мусоропровода
Женщина, бросившая своего новорожденного ребенка в коробке у мусоропровода в подъезде дома в Ленинградской области, задержана, сообщает региональное СУСК РФ. РИА Новости, 04.09.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен - РИА Новости. Женщина, бросившая своего новорожденного ребенка в коробке у мусоропровода в подъезде дома в Ленинградской области, задержана, сообщает региональное СУСК РФ. Ранее сообщалось, что 4 сентября в коробке у мусоропровода в подъезде жилого дома в городе Всеволожске был обнаружен новорожденный ребенок. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство матерью новорожденного. Сообщалось, что в настоящее время младенец находится в медицинском учреждении. По данным следствия, подозреваемая, родив девочку, оставила ее в коробке у мусоропровода в подъезде дома по улице Ленинградской в городе Всеволожске. Обнаружившие новорожденную прохожие сообщили об этом в правоохранительные органы. "В результате следственно-оперативных мероприятий по горячим следам следователями и сотрудниками полиции женщина была задержана. В настоящее время женщина допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении. По данным ведомства, задержана женщина 1987 года рождения, ранее судимая за убийство. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.
