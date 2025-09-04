Рейтинг@Mail.ru
Калининградец, арестованный в Баку, расписался со своей девушкой в СИЗО - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:58 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/baku-2039557138.html
Калининградец, арестованный в Баку, расписался со своей девушкой в СИЗО
Калининградец, арестованный в Баку, расписался со своей девушкой в СИЗО - РИА Новости, 04.09.2025
Калининградец, арестованный в Баку, расписался со своей девушкой в СИЗО
Отец арестованного в Баку калининградца Ильи Безуглого, Игорь сообщил РИА Новости, что сын расписался со своей девушкой в СИЗО, родителей на свидание не... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T06:58:00+03:00
2025-09-04T06:58:00+03:00
баку
россия
иран
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026889125_28:0:1200:659_1920x0_80_0_0_d88a3337b37d2a93fd03f3ca103a45de.jpg
КАЛИНИНГРАД, 4 сен — РИА Новости. Отец арестованного в Баку калининградца Ильи Безуглого, Игорь сообщил РИА Новости, что сын расписался со своей девушкой в СИЗО, родителей на свидание не пустили. Азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца. Второго июля Игорь Безуглый заявил РИА Новости, что его сын Илья Безуглый находится среди задержанных. "Нас не пускали. Сын расписался со своей девушкой в СИЗО, консул зарегистрировал брак. Ждем, когда порешают в верхах", - сказал Игорь Безуглый. Публикации в азербайджанских СМИ о задержании восьми россиян появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня. Как уточнили в агентстве, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они, как утверждают местные СМИ, якобы являются "агентами ФСБ". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.
https://ria.ru/20250702/azerbajdzhan-2026837196.html
баку
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/03/2026889125_321:0:1200:659_1920x0_80_0_0_43e1fb8cb2523d9337b5e2fc98216055.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
баку, россия, иран, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Баку, Россия, Иран, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Калининградец, арестованный в Баку, расписался со своей девушкой в СИЗО

Калининградец Безуглый, арестованный в Баку, расписался со своей девушкой в СИЗО

© Кадр видео, опубликованного азербайджанскими СМИЗадержанные в Баку россияне
Задержанные в Баку россияне - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Кадр видео, опубликованного азербайджанскими СМИ
Задержанные в Баку россияне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 4 сен — РИА Новости. Отец арестованного в Баку калининградца Ильи Безуглого, Игорь сообщил РИА Новости, что сын расписался со своей девушкой в СИЗО, родителей на свидание не пустили.
Азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца. Второго июля Игорь Безуглый заявил РИА Новости, что его сын Илья Безуглый находится среди задержанных.
"Нас не пускали. Сын расписался со своей девушкой в СИЗО, консул зарегистрировал брак. Ждем, когда порешают в верхах", - сказал Игорь Безуглый.
Публикации в азербайджанских СМИ о задержании восьми россиян появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня. Как уточнили в агентстве, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они, как утверждают местные СМИ, якобы являются "агентами ФСБ". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.
Задержанные в Баку россияне - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Отец одного из задержанных в Азербайджане россиян рассказал о сыне
2 июля, 23:15
 
БакуРоссияИранФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала