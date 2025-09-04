Калининградец, арестованный в Баку, расписался со своей девушкой в СИЗО
КАЛИНИНГРАД, 4 сен — РИА Новости. Отец арестованного в Баку калининградца Ильи Безуглого, Игорь сообщил РИА Новости, что сын расписался со своей девушкой в СИЗО, родителей на свидание не пустили.
Азербайджанские СМИ 1 июля сообщили о задержании в Баку восьми граждан России, которые, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями, они арестованы на четыре месяца. Второго июля Игорь Безуглый заявил РИА Новости, что его сын Илья Безуглый находится среди задержанных.
"Нас не пускали. Сын расписался со своей девушкой в СИЗО, консул зарегистрировал брак. Ждем, когда порешают в верхах", - сказал Игорь Безуглый.
Публикации в азербайджанских СМИ о задержании восьми россиян появились на фоне недружественных действий азербайджанских силовиков по отношению к российским и азербайджанским журналистам агентства Sputnik, которых безосновательно задержали 30 июня. Как уточнили в агентстве, сотрудникам выдвинуты абсурдные обвинения в том, что они, как утверждают местные СМИ, якобы являются "агентами ФСБ". Глава редакции Sputnik Азербайджан Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов арестованы на четыре месяца. Медиагруппа "Россия сегодня" призвала азербайджанские власти к освобождению своих сотрудников и немедленному урегулированию неприемлемой ситуации.